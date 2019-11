LIVE F1 | GP Stati Uniti 2019 in DIRETTA | prove libere 2 | la Ferrari deve continuare a

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultato e classifica FP1 – La cronaca della FP1 Buonasera e benvenuti alladella seconda sessione didel Gran Premio deglidi Formula Uno. Sul Circuit of The Americas – COTA dalle ore 21.00 i protagonisti della massima categoria del motorsport torneranno in scena per 90 minuti di grande importanza. In questo turno, infatti, capiremo qualche monoposto sarà quella da battere in vista delle qualifiche di domani e, soprattutto, in vista della gara di domenica. La seconda parte della FP2, infatti, sarà sfruttata dai piloti per effettuare le simulazioni di passo gara, per capire quali gomme usare durante il Gran Premio. Nella FP1 disputata nel corso della mattinata texana, con temperature decisamente basse, abbiamo visto tempi poco interessanti, con Max Verstappen davanti a tutti, ...

infoitsport : Live F1, GP Stati Uniti prove libere 1 in diretta - infoitsport : Live F1, GP Stati Uniti prove libere 2 in diretta -