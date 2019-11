Confagricoltura | produzione di clementine in calo per il caldo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) L’andamento climatico ha ridotto quest’anno laitaliana di. In particolare, fa notare, ilanomalo che si è registrato nel mese di giugno ha determinato una diminuzione dei raccolti con punte del 30% rispetto alla precedente annata. “Il livello dei prezzi però non è soddisfacente, nonostante la minore disponibilità di prodotto” – evidenzia il presidente di, Massimiliano Giansanti. “In alcuni casi, lesono poste in vendita a prezzi inferiori a quelli che sarebbero giustificati dal normale gioco della domanda e dell’offerta. Invitiamo i protagonisti della filiera a valutare con urgenza la situazione, per migliorare nell’interesse di tutti le prospettive della campagna”. “Negli ultimi tempi – aggiunge il vicepresidente di, Nicola Cilento ...

