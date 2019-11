Bimbo di 2 anni muore a Rimini Poche ore prima ra stato dimesso dall' ospedale con un

Tragico incidente nel pescarese - morto Bimbo di 3 anni ferita la sorellina : Pescara - Un Tragico incidente automobilistico è costato la vita ad un bimbo di appena 3 anni, il piccolo era in macchina la madre, lo zio e la sorellina, quando per cause in corso di accertamento la vettura che percorreva Via della Bonifica a Rosciano, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti nell'immediato i soccorsi ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare perchè deceduto praticamente sul colpo, Soccorsa ...

Galatina - Bimbo di 4 anni travolto da un'auto fuori dall'asilo : non rischia la vita : Un brutto incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 30 ottobre, a Galatina, una cittadina dell'hinterland leccese. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, pare che un bambino di soli 4 anni sia stato travolto da una Fiat 600 condotta da una donna, nei pressi della scuola dell'infanzia "Crescere Insieme". Dai primi rilievi della polizia locale, ...

Sondrio - pesta Bimbo di 7 anni e accusa la scuola : arrestato 24enne : È finito dietro le sbarre del carcere di Sondrio un 24enne del Tiranese accusato di avere aggredito e picchiato il figlio di 7 anni della compagna. L'uomo, un soggetto già noto alle autorità locali per reati di droga e contro il patrimonio, ha continuato a difendersi affermando che il piccolo era stato vittima di bullismo a scuola, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti. I fatti contestati risalgono allo scorso 16 ottobre. Rimasto da ...

Violenza sessuale su un Bimbo di 11 anni : arrestato : In manette un sessantenne. I genitori del piccolo erano all'oscuro di quanto accadeva, e affidavano il figlio all'uomo...

Morto il Bimbo di due anni caduto nel pozzo - recuperato il corpo senza vita : Una corsa contro il tempo inutile. È stato recuperato senza vita, questa mattina all’alba, il corpo del piccolo Sujit Wilson, il bimbo di due anni precipitato in un pozzo a Manapparrai, nel distretto indiano di Tiruchirapalli, in Tamil Nadu, quattro giorni fa. Il tentativo di salvarlo ha coinvolto squadre della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco, e ha tenuto col fiato sospeso l’intero Paese, coinvolto dalla tragedia nei giorni in cui si ...

Bimbo di 10 anni fa arrestare padre violento : A 10 anni ha preso il telefono e ha chiamato la polizia per denunciare il padre che stava colpendo la sua mamma. "Venite subito perche' il babbo la picchia", ha detto ieri sera agli operatori del 113 il Bimbo di 10 anni, che vive con la famiglia a Firenze. Il piccolo, che ha assistito all'aggressione insieme alla sorellina di 4 anni, all'arrivo degli agenti e' scappato fuori di casa per chiedere loro aiuto, raggiungendoli nelle scale ...

Scoliosi estrema di 116 gradi. Intervento su Bimbo di 5 anni al Bambino Gesu’ : È il bimbo più piccolo operato al Bambino Gesù per una Scoliosi estrema, 116 gradi a livello toracico, con l’impianto di un sistema di barre di accrescimento magnetiche. A 5 anni non ancora compiuti, Fioel, bimbo albanese affetto dalla Sindrome di Prader Willi, nel giugno scorso è stato sottoposto a un delicato Intervento per correggere la deformità della colonna che metteva a rischio la funzione del cuore e dei polmoni. La malattia genetica ...

India - Bimbo di 2 anni precipita in un pozzo mentre gioca : “Corsa contro il tempo per salvarlo” : Un bimbo di 2 anni, Sujith Wilson, è precipitato in un pozzo profondo 30 metri mentre giocava con gli amichetti nella regione Indiana di Tamil Nadu. L'incidente si è verificato venerdì scorso e da allora le forze dell'ordine sono impegnate in una vasta opera di salvataggio. Non si conoscono al momento le condizioni del piccolo.Continua a leggere