Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 | fuori Zverev e Thiem | Monfils ancora in corsa per le

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Gael Monfils la spunta in rimonta e conquista i quarti di finale. Albot ko e Finals vicine! : Gael Monfils con tantissima sofferenza riesce a prevalere nei confronti del moldavo Radu Albot (n.50 del mondo). Il transalpino la spunta nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia), superando il rivale con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 in 1 ora e 48 minuti. Un match giocato alla grande dall’outsider per un set e mezzo e poi, anche con un pizzico di fortuna, Monfils ha saputo cambiare l’inerzia ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 6-4 6-1 - il francese in rimonta vola ai quarti e si avvicina alle Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e un saluto dalla redazione di OA Sport E FINISCE QUI! 4-6 6-4 6-1 per il francese Monfils che vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Albot a un passo dall'impresa poi, nel terzo set, non c'è stata partita. Il transalpino se la vedrà dunque contro Shapovalov e si giocherà non soltanto l'accesso alle semifinali, ma anche alle ATP ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Rafael Nadal toglie Stan Wawrinka dalla corsa per le ATP Finals. Berrettini e Monfils ultimi rimasti in lotta : Con una prova di particolare solidità, Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo, che da lunedì sarà in ogni caso di nuovo in vetta al ranking ATP, batte lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 6-4. Per lo spagnolo si tratta dell’undicesima volta al terzultimo atto di un torneo nel 2019, mentre per l’elvetico la sconfitta di stasera significa dover abbandonare ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic soffre un set - poi spazza via Kyle Edmund : Tempo di ottavi di finale per il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, che oggi vede la vittoria della testa di serie numero 1, il serbo Novak Djokovic, che supera in due partite il britannico Kyle Edmund, sconfitto in due set per 7-6(7) 6-1 in un’ora e 22 minuti di gioco. Nei quarti il balcanico domani troverà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 7. Nel primo set i servizi dominano per tutta la durata del parziale, non ci sono ...