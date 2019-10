La Fiorentina è una cosa seria

Fiorentina - Montella : “Contento per Commisso. Ribery? Dalla tribuna mi consigliava i cambi da fare” : Vince in trasferta e in rimonta, è contento per il suo presidente ed elogia la sua stella, anche se non ha giocato. Pienamente soddisfatto Vincenzo Montella dopo il successo della Fiorentina a Sassuolo. Queste le parole del tecnico a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “La squadra sta dando risposte importanti. E’ stata una vittoria meritata, siamo cresciuti molto. Il Sassuolo ha avuto qualche giorno di riposo in più rispetto ...

Fiorentina - show del patron Rocco Commisso su Radio Toscana : riceve una fisarmonica e suona l’inno della squadra : Ogni volta che torna in Italia per seguire la sua Fiorentina, il patron viola, l’italo-americano Rocco Commisso, non perde mai occasione per manifestare l’amore per la sua terra d’origine (è nato a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria) e per la sua nuova città di adozione: Firenze. Così, tra una partita di campionato e un’intervista sulla costruzione del nuovo stadio della squadra, il tycoon si è lanciato anche ...

La Lazio batte una grande Fiorentina : Inzaghi più tranquillo : Mister Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo grazie ai tre punti, conquistati all’ultimo respiro al Franchi, dalla sua Lazio.

Calciomercato Fiorentina : sarebbe pronta una maxi offerta da 40 mln per Tonali : La Fiorentina è in una buona posizione di classifica dopo 7 giornate di Campionato e, nonostante tutti, da il patron Commisso al direttore sportivo Pradè abbiano definito questo un anno di transizione per la compagine gigliata, i viola vogliono fare a gennaio un maxi investimento, saltato all’ultimo in estate per un esterno offensivo. Stavolta si punterà tutto su un centrocampista. Fiorentina: pronta una maxi offerta per Tonali Sandro Tonali, ...

La Fiorentina dona una maglia a Richard Gere : l’attore riceve anche le “Chiavi di Firenze” : La Fiorentina, attraverso le mani del sindaco Dario Nardella, ha fatto dono di una maglia ufficiale della squadra viola, all’attore Richard Gere. Quest’ultimo nella serata odierna ha ricevuto le “Chiavi della città“ di Firenze da parte del primo cittadino del capoluogo di regione toscano per il suo impegno per i rifugiati e gli immigrati, e nel corso della cerimonia, svoltasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo ...

Fiorentina : UFFICIALE - Castrovilli fino al 2024 : “Voglio diventare una bandiera” : Ora è UFFICIALE, Castrovilli ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024. Nero su bianco per un matrimonio destinato a prolungarsi ancora a lungo. Il centrocampista viola, come riportato da “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per sottolineare tutta la sua felicità e gratitudine: “Essere un simbolo della Fiorentina mi farebbe piacere. Sono qui […] L'articolo Fiorentina: UFFICIALE, Castrovilli ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese : nessuna sorpresa tra i viola : Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese – La prima gara di questa domenica della 7^ giornata di Serie A mette di fronte, all’ora di pranzo, viola e bianconeri. Le compagini di Montella e Tudor vengono entrambe da una vittoria ed un periodo positivo, specie per i toscani che hanno vinto a Milano la loro seconda gara consecutiva e confidano in un attacco esplosivo, forte ed imprevedibile. Tutto pronto, al Franchi, per ...

Fiorentina-Udinese - Montella : “Sarà una gara difficile. Ribery? Non me l’aspettavo” : Quella contro l’Udinese “è una partita che non le nasconde per niente le insidie perché ci sono, sono visibili. Loro sono una squadra molto fisica, che sa difendersi, pericolosa in contropiede, in velocità, che contrattacca con cinque, anche sei calciatori. Quindi è una partita in cui ci vorrà calma, pazienza, testa, oltre che determinazione e velocità con la palla. Mi aspetto una gara difficile”. Lo ha detto il tecnico ...

LIVE Milan-Fiorentina - Serie A in DIRETTA : nessuna sorpresa da Giampaolo - titolare Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 A disposizione per le due squadre: Milan: Donnarumma, Duarte, Conti, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Castillejo, Gabbia, Krunic, Paquetà, Borini, Rebic. Fiorentina: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Terzic, Venuti, Benassi, Cristoforo, Zurkowski, Boateng, Ghezzal, Sottil, Vlahovic. 20.15 Ecco le formazioni ufficiali: MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; ...

Crac Fiorentina - il tribunale di Firenze condanna Vittorio Cecchi Gori : "Risarcisca 19 milioni di euro" : Per i magistrati l'ex produttore cinematografico fu "l'unico responsabile" del fallimento della società viola, che fu usata come "cassa continua" per le altre aziende del gruppo

Fiorentina - inaugurata una targa in ricordo del tifoso viola morto a Lisbona : inaugurata, sotto il settore curva ‘Fiesole’ dello stadio ‘Franchi’ di Firenze, una targa in ricordo di Marco Ficini, tifoso gigliato appartenente al violaclub ‘Settebello’, travolto da un’auto il 22 aprile 2017 all’esterno dello stadio ‘Da Luz’ di Lisbona, dopo Benfica-Sporting, derby valido per il campionato portoghese. Una rappresentanza di supporter biancoverdi lusitani, ...

Atalanta-Fiorentina - il primo gol di Ribery è una perla : la conclusione al volo è magnifica! [VIDEO] : Il primo gol in Italia di Franck Ribery è una perla: il francese segna al volo su assist di Chiesa e regala il doppio vantaggio alla Fiorentina sul campo dell’Atalanta Franck Ribery firma il suo primo gol in Italia dopo 4 gare di Serie A. Il talentuoso esterno francese regala alla Fiorentina il doppio vantaggio sul campo dell’Atalanta, firmando con una pregevole conclusione al volo il gol dello 0-2. Chiesa si invola sulla ...