Isis | scelto il successore di Al-Baghdadi | è Abu Ibrahim al-Hashimi

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il gruppo jihadista Stato islamico ha confermato la morte del suo leader Abu Bakr al-e ha annunciato il nome del, dicendo che si tratta di Abual-al-Quraishi. "Siamo in lutto per te... comandante dei credenti", recita una dichiarazione audio pubblicata su Telegram

SperoniAlberto : RT @LaVeritaWeb: Il presidente non ha dato del «cane» al capo dell'Isis per errore. Ha scelto di rompere i rapporti con tutti gli estremism… - ACoppolino52 : RT @LaVeritaWeb: Il presidente non ha dato del «cane» al capo dell'Isis per errore. Ha scelto di rompere i rapporti con tutti gli estremism… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Il presidente non ha dato del «cane» al capo dell'Isis per errore. Ha scelto di rompere i rapporti con tutti gli estremism… -