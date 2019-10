Isis nomina il nuovo Califfo | sarà Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Confermata la morte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lo Stato Islamico hato il suoleader. In un messaggio audio diffuso dal canale ufficiale dei jihadisti al-Furqan, Abu Hamza al-Quraishi, ilportavoce dell’dopo ladel suo predecessore ha confermato il decesso del leader Abu Bakr al-Baghdadi e del responsabile della comunicazione Abu al-Hassan al-Muhajir e diffonde il nome del: Abual-al-lui e non Abdullah Qardash, il jihadista indicato ad agosto dal defunto leader di Daesh, a guidare l’organizzazione. È stata la Shura di, l’Assemblea dei membri di alto rango, a decidere il nome delleader, anche se non si capisce se con largo sostegno o meno. Un particolare che potrebbe fornire maggiori indicazioni sulla lotta interna per il potere e su eventuali scissioni. L'articoloilAbual-al-. ...

