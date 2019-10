Investimenti 2020 oltre il conto corrente | quali sono le alternative valide

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 31 ottobre 2019)illeDei tassi negativi sulne abbiamo già parlato in quest’articolo: fautrice di questa novità sarà Unicredit, uno dei più importanti istituti di credito italiani, che ha deciso di accodarsi ad altri Paesi europei (come la Germania) applicando tassi di interesse negativi sulle somme parcheggiate sui conti correnti (ma per conti che vantano100 mila euro). Somme che non portano liquidità e in un periodo in cui anche sui BOT italiani e su altri strumenti finanziariarrivati i tassi negativi, era inevitabile che prima o poi anche i conti correnti (ma con giacenze comunque importanti) fossero colpiti. A questo punto la domanda che il correntista si può porre è: che faccio?le migliori soluzioni per il prossimo anno, i più interessanti: ...

luca_viglione : RT @GDeCandia70: Dal #2020 Contributo #Sabatini 3,575% per #PMI su #investimenti, anche #leasing di #macchinari, impianti e attrezzature n… - matteo_delve83 : RT @gualtierieurope: La manovra 2020 si concentra su 3 assi: lavoratori e famiglie, investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale,… - TommyBrain : EEP:100 miliardi di sottoinvestimento pubblico e deficit di competitività. L’Italia ha bisogno di politiche industr… -