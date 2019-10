Highlights Udinese-Roma 0-4 | video | gol e sintesi Poker capitolino alla Dacia Arena

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Festival del goldi Udine per il match valido per il decimo turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Lasi è imposta 4-0 sul rettangolo verde friulano contro l’per effetto delle marcature di Nicolò Zaniolo al 13′, Chris Smalling al 51′, Justin Kluivert al 54′ e di Aleksandar Kolarov su rigore al 65′. Giallorossi rimasti anche in dieci, dal 31′, per effetto dell’espulsione del difensore argentino Federico Fazio. Con questo successo, i capitolini si portano a quota 19 punti, in quarta posizione a 8 lunghezza dJuventus capolista e con un punto di vantaggio su Lazio, Napoli e il sorprendente Cagliari. Di seguito glidel match:0-4:, gol egiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace”...

zazoomnews : Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2 Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1 non basta… - infoitsport : Udinese-Roma 0-4: video, gol e highlights della partita di Serie A - zazoomblog : Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2 Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 decide Ro… -