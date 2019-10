Google sta testando un Google Assistant tutto nuovo | con una grafica diversa

Starcraft - l'intelligenza artificiale di Google ha battuto tutti (o quasi) : Vinto il 99,8% degli avversari. Il successo dell'algoritmo di Deep Mind, azienda nelle mani del colosso del Web, rappresenta un nuovo passo in avanti per le future auto a guida autonoma o per i robot industriali

Google Assistant s'è ammutito : crescono le segnalazioni di problemi con Android Auto : Google Assistant su Android Auto pare essere in ferie. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni su delle funzionalità ridotte all'osso

La gamma Google Pixel 3 e 3a sta per ricevere una feature molto attesa : Google estende ufficialmente il supporto ai live caption anche sui Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a e Pixel 3a XL

Forse questa funzione dei Google Pixel 4 non arriverà sui modelli precedenti : Google conferma che la funzione schermo vigile è attualmente una esclusiva dei nuovi Google Pixel 4 e 4 XL

L'app Google Home introduce un nuovo design e si prepara per supportare Nest WiFi e Google Stadia : La nuova versione dell'app Google Home presenta un design molto più semplice e pulito. Al posto di quattro schede, ora ci sono solo due sezioni centrali del client associato per la gestione della casa tramite Google Assistant. Google Home 2.15 prepara inoltre il supporto per Nest WiFi, la migrazione Google WiFi e le impostazioni di Google Stadia.

Family Link si prepara a gestire le approvazioni dei genitori per Google Stadia : In preparazione al lancio di Google Stadia tra poco più di tre settimane, l'app Family Link è stata aggiornata alla versione 1.49 per gestire i genitori che approvano e acquistano i giochi della piattaforma di streaming per i loro figli.

Google starebbe per acquisire Fitbit : Google vuole acquisire Fitbit ed entrare a far parte del mercato dei dispositivi indossabili, è stata già presentata una prima offerta.

Google Assistant e Duo aggiungono alcune novità utili per questo periodo : Google sta testando un pulsante "Modifica" più intelligente per le query di Google Assistant, mentre Google Duo riceve tre nuovi filtri per le ricorrenze di Halloween e Diwali.

L'applicazione Benessere digitale di Google sta per diventare più intelligente : Il data mining della futura versione dell'app Benessere digitale di Google mostra l'arrivo della funzione programmazione e pausa

Le esclusive di Google Stadia avranno qualità impossibili su PC e console - secondo Jade Raymond : Durante un'intervista con GamesIndutry, Jade Raymond, boss della divisione Stadia Games and Entertainment di Google, ha ribadito le potenzialità di Stadia e di come l'infrastruttura cloud gaming realizzata dal colosso di Mountain View permetterà di realizzare titoli esclusivi con qualità e caratteristiche impossibili su piattaforme tradizionali come console e PC."secondo me è molto importante che le esclusive siano giochi che non sarebbero ...

I nuovi tag Tile sono ora integrati in Google Assistant : A pochi giorni dalla loro presentazione i nuovi tag Tile possono contare sull'integrazione con Google Assistant, per semplificare il tracciamento.

Termostato WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant! In questa guida

Ecco le prime date di consegna di Google Stadia Founder e Premiere Edition : Ecco le date di consegna previste per i pacchetti Founder e Premier Edition di Google Stadia, il nuovo servizio di gaming in streaming di Google.

Presa WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Google Home e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile