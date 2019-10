Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio adi 55 persone, tra cui l'ex parlamentare Italo Bocchino, l'ex governatore Stefano Caldoro, l'imprenditore Alfredo Romeo e l'attuale direttore dell'AslNa1 Ciro Verdoliva, nell'inchiesta dei sostituti Carrano e Woodcock sul cosidetto "Sistema Romeo" per compiere delitti contro la PA. Tra i reati contestati, a vario titolo, corruzione e turbata liberta' degli incanti, finalizzati all'assegnazione e aggiudicazione di appalti per servizi di pulizia di edifici pubblici.

TgLa7 : Sistema Romeo: pm Napoli chiedono 55 rinvii a giudizio. Anche Alfredo Romeo,direttore Asl, ex politico ed ex governatore - sergimagugliani : RT @1603ina: Corruzione, chiesto il processo per il sistema Romeo: tra gli imputati c’è anche l’ex deputato Italo Bocchino - ilfogliettone : Sistema Romeo, pm chiedono 55 rinvii a giudizio - -