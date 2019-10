Processo Cucchi | la famiglia chiama a testimoniare ex ministri Trenta | La Russa e

La famiglia Cucchi chiede che Trenta - La Russa e Nistri siano testimoni nel Processo sul depistaggio : Due ex miNistri della Difesa e sei generali dell’Arma potrebbero essere in aula nei prossimi mesi perché chiamati a testimoniare al processo sui depistaggi riguardo alla morte di Stefano Cucchi. Nella lista testi presentata dall’avvocato Fabio Anselmo per il dibattimento che inizierà il 12 novembre, compaiono gli ex miNistri Trenta e La Russa e il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri. Tra i ...

Cucchi - Naso (avvocato di Mandolini) : “Pestato - ma non fu causa morte. Processo stalinista”. E la famiglia lascia l’aula : “Intollerabile cabaret” : “Qui nessuno nega il pestaggio, ma Stefano Cucchi non morì per quelle percosse. Ci sono almeno una ventina di medici le cui perizie hanno parlato di morte improvvisa ed accidentale”. A rivendicarlo, nel corso della sua arringa al Processo Cucchi bis nell’Aula Bunker di Rebibbia a Roma, l’avvocato Giosuè Bruno Naso, legale di Roberto Mandolini, maresciallo imputato per falso e calunnia al Processo sulla morte del ...

Caso Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri. Il pm : «Non è Processo all'Arma - ma depistaggi da film dell'orrore» : Condannare i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Assoluzione invece «per non aver commesso il...

Processo Cucchi - la sorella Ilaria : “Oggi è giorno del riscatto - la vita di Stefano valeva qualcosa. Mai voluto vendetta - vogliamo giustizia” : “Noi non abbiamo mai voluto e non vogliamo vendetta, ma giustizia. Deve arrivare un segnale. Non bisogna mai avere paura di niente”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Musarò nel Processo in corso a Roma nell’aula bunker di Rebibbia a carico di cinque carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte di Stefano Cucchi. “Oggi sono ...

Roma - al Processo Cucchi il pm chiede 18 anni per i due carabinieri - La storia : podcast : Oltre alla pena per gli autori del pestaggio per l’accusa è da assolvere Francesco Tedesco per l’omicidio preterintenzionale: per lui «una condanna a 3 anni e 6 mesi»

Processo Cucchi - il pm : “Il ministro Alfano dichiarò il falso in Aula sulla base di atti falsi. Fatto di gravita` inaudita” : “Se un ministro va in Aula e dichiara il falso sulla base di atti falsi, questo è un Fatto di una gravità inaudita. Di questo stiamo parlando in questo Processo, anche se è una verità scomoda”. A rivendicarlo, durante la fase finale della sua requisitoria, il pm Giovanni Musarò, nel corso del Processo Cucchi bis, a carico di 5 carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte del geometra romano nel 2009. Il riferimento ...

La requisitoria della procura al Processo Cucchi : "Depistaggi da film horror" : “Nella vicenda Cucchi i depistaggi hanno toccato picchi da film dell’orrore. La responsabilità è stata scientificamente indirizzata verso tre agenti della polizia penitenziaria. Ma il depistaggio ha riguardato anche un ministro della Repubblica che è andato in Senato e ha dichiarato il falso davanti a tutto il Paese”. Lo ha detto il pm Giovanni Musarò, durante la sua requisitoria nell’aula ...

Cucchi - il pm : “Depistaggi da film horror. Non è Processo all’Arma - ma a carabinieri che hanno tradito. Arma è con noi” : “Questo non è un processo all’Arma, ma a cinque carabinieri traditori che nel 2009 violarono il giuramento di fedeltà alle leggi e alla Costituzione, tradendo innanzitutto l’Istituzione di cui facevano e fanno parte”. A rivendicarlo, nell’aula bunker di Rebibbia durante la fase conclusiva della requisitoria, il pm Giovanni Musarò nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Un riferimento, quello del tradimento, anche per gli altri carabinieri ...

L'accusa del pm contro i carabinieri nel caso Cucchi : "Primo Processo fu kafkiano - scientifico depistaggio" : Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo kafkiano, con gli attuali imputati seduti all’epoca sul banco dei testimoni, con cateteri applicati a Cucchi per comodità e fratture lombari non viste apposta da famosi ‘professoroni’. Tutto ciò non è successo per sciatteria, ma per ...

