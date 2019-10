Pd | Zingaretti | “Non escludo congresso a inizio 2020 Nascerà nuovo partito che si

Nicola Zingaretti : “Non voglio andare al voto - ma restiamo al governo solo finché è utile al Paese” : "Non dobbiamo lasciare che il surplus di polemiche metta in discussione la credibilità del governo. Il famoso futuro migliore non si garantisce con le chiacchiere, ma con i fatti", commenta il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito alla manovra e alle tensioni interne alla coalizione giallorossa.Continua a leggere

Renzi : “Non è vero che ho comunicato l’uscita a Zingaretti su Whatsapp. Carcere agli evasori? Il tema è tracciare i denari” : Non è vero, giura: Nicola Zingaretti non è stato avvisato via Whatsapp quando la decisione di lasciare il Pd era ormai presa. Matteo Renzi risponde al retroscena comunicato dal segretario del Pd riguardo all’addio dell’ex premier ai dem per fondare Italia Viva. “Non è così, però io ho preso l’impegno di non fare nessuna polemica con Zingaretti. Ora che esco dal partito, rientreranno D’Alema e Bersani, contenti loro contenti ...

Governo - Zingaretti : “Non saremo litigiosi come Salvini”. I militanti dem : “Ultima occasione” : “Non farò come Salvini che faceva le pulci a Conte, se dovrò criticarlo, lo farò, ma siamo una squadra e sosteniamo il premier”. Dal palco della Festa de l’Unità di Milano, il segretario del PD Nicola Zingaretti commenta così la nuova formazione di Governo. “Non voglio un esecutivo come quello giallo verde dove chi ne faceva parte si guardava in cagnesco. La mia squadra è quella di tutto il Governo compresi i ministri del M5S” dichiara ...