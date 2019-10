Fiat Chrysler Automobiles | spunta l' ipotesi di una fusione con Psa

Fiat Chrysler e Peugeot stanno discutendo una fusione : Lo aveva anticipato il Wall Street Journal e lo ha confermato oggi Fca, ma non è ancora stato raggiunto un accordo

Generali Country Italia - Fiat Chrysler Automobiles Italy e FCA Bank rafforzano la partership per la mobilità : Al via i nuovi servizi digitali assicurativi e IoT per una nuova esperienza personalizzata ai clienti auto connesse