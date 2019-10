Ascolti TV UA martedì 29 ottobre | stabile Emergence | in calo This is Us | NCIS in replica

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti usa martedì 22 ottobre - crescono New Amsterdam e This is Us : Ascolt USA martedì 22 ottobre crescono This is Us e New Amsterdam Ascolti usa martedì 22 ottobre – Nella serata in cui FOX inizia a occuparsi delle finali del baseball e ABC si dedica agli speciali per le feste, qualcosa si muove in casa NBC con le sue serie che crescono e si rafforzano. Ad aprire la serata della rete del pavone è The Voice stabile a 8 milioni con 1.3 di rating, +0.1 invece per This is Us con 7 milioni e 1.6, a seguire ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 22 ottobre : vince La strada di casa 2 - partenza record per Il Collegio 4 : Vittoria della fiction ‘La strada di casa 2‘ con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 22 ottobre con 3.821.000 telespettatori (share 16,1%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Atalanta ha ottenuto 3.143.000 telespettatori (share 12.36%). Da segnalare su Rai2 l’ottimo esordio per la quarta stagione de ‘Il ...

Ascolti tv USA martedì 15 ottobre - This is Us in calo - stabile Emergence : Ascolti tv USA martedì 15 ottobre – This Is Us è sempre lo show più visto tra i 18-49 anni Ascolti tv USA martedì 15 ottobre – I 18-49 enni guardano This Is Us il martedì sera che trionfa nei rating mentre NCIS è il più visto nel totale del pubblico. Non cambia la serata del martedì dove debutta Arrow con l’ultima stagione alle 21 con 869 mila spettatori e lo 0.3 di rating guadagnando qualcosa nei rating rispetto al finale di ...

Ascolti TV | Martedì 15 ottobre 2019. La Nazionale al 23.4% - Il Libro di Henry 9.8%. Porta a Porta con Renzi e Salvini al 25.4% : Il CT della Nazionale Roberto Mancini Su Rai1 l’incontro Liechtenstein-Italia, utile per la Qualificazione agli Europei 2020, ha conquistato 5.969.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Il Libro di Henry ha raccolto davanti al video 2.275.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 2.170.000 ...