xROM-Downloader permette di scaricare comodamente tutte le ROM delle MIUI europee

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 29 ottobre 2019)è un'applicazione non ufficiale che mette a disposizione tutti gli ultimi aggiornamenticon la possibilità di scaricarlicon un tocco. L'app fornisce un avviso dinamico per ogni nuovo aggiornamento, il logmodificheROM e il nome in codice dei dispositivi. L'articolodile ROMproviene da TuttoAndroid.