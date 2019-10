SCUOLA Sicurezza e crolli | il preside non può essere il capro espiatorio

Milano - bambino di 5 anni precipita dalle scale della SCUOLA : grave trauma cranico. Pm indaga su sicurezza istituto : Ha subito un gravissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata il bambino precipitato questa mattina dalle scale della scuola Pirelli di Milano, in via Goffredo da Bussero. Arrivato...

SCUOLA - Fioramonti annuncia 67 milioni per sicurezza edifici : “Emergenza esiste - ora task force con enti locali per velocizzare appalti” : L’emergenza sulla sicurezza delle scuole raccontata dal report di Cittadinanzattiva “esiste” ed è “sotto gli occhi di tutti”. Per questo il Miur sta organizzando una task force per accompagnare gli enti locali nella spesa dei fondi assegnati: “Una norma da inserire nel decreto sulla Scuola che consenta di sostituirli in caso di forti ritardi in appalti per lavori e ricostruzioni negli edifici scolastici”. Il ...

SCUOLA - Mattarella : "Garantire ovunque la sicurezza degli edifici" : Il presidente della Repubblica a L'Aquila per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. "Le pubbliche istituzioni rispettino impegni presi con i cittadini colpiti dal sisma". "Rinunciare all'istruzione è l'anticamera dell'illegalità"

Mattarella a L’Aquila per avvio anno scolastico : “Garantire sicurezza degli edifici. Mobilità sociale ferma - SCUOLA può aiutare” : “Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto delL’Aquila di dieci anni fa avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alL’Aquila alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico “Tutti a ...

SCUOLA - Codacons : “Ancora troppi gli istituti a rischio sicurezza” : “A breve appuntamento sui banchi di Scuola per gli studenti di tutta Italia, ma rimane aperta l’emergenza sicurezza, con migliaia di istituti che continuano a rappresentare un rischio per la salute di alunni e personale scolastico. Migliaia di strutture scolastiche italiane, infatti, sono a tutt’oggi fatiscenti e potenzialmente pericolose – denuncia il Codacons – Il 46,8% degli edifici scolastici presenti sul territorio non possiede ...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi SCUOLA gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...