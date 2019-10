Saudi Aramco ora punta a sbarcare in Borsa l’11 dicembre

Petrolio - tutti i trucchi dei Sauditi per promuovere l’Ipo di Aramco : La corsa verso la quotazione in borsa di Saudi Aramco non si è fermata:?la tabella di marcia prosegue senza variazioni. Ed è forse proprio per questo che Riad ha alzato una cortina di fumo sulle reali condizioni degli impianti danneggiati dagli attacchi di sabato:?la promessa è che la produzione di Petrolio tornerà presto come prima e i sauditi stanno facendo davvero di tutto per guadagnare la cieca fiducia del mercato