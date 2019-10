Pronto Soccorso | da gennaio numeri al posto dei colori e attese di 4 ore massimo

Alex Belli e Delia Duran : “Aggrediti dall’ex di lei. Siamo finiti al Pronto soccorso” : Hanno di recente messo alla prova il loro amore nel corso della seconda edizione di Temptation Island Vip, che stasera vedrà l’epilogo con la puntata un mese dopo condotta da Alessia Marcuzzi. Ma per Alex Belli e Delia Duran le prove non sono finite. Qualche mese fa entrambi erano stati protagonisti, nel corso del Grande Fratello 16, delle recriminazioni della ex fidanzata di Belli, Mila Suarez, che aveva trascorso il suo tempo dentro la ...

Marijuana - Colorado 5 anni dopo la legalizzazione : record di gettito - ma visite psichiatriche quintuplicate al Pronto soccorso : In Colorado è tempo di bilanci. Cinque anni fa divenne il primo Stato americano a legalizzare l’uso ricreativo della Marijuana – lo seguiranno in nove, ultimo il Michigan nel 2018 – e da allora numerose ricerche governative e indipendenti hanno analizzato l’evoluzione del comportamento dei suoi 5,6 milioni abitanti, alla luce di questa novità normativa. Casse pubbliche ed economia privata hanno indubbiamente beneficiato ...

“Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall’ex di lei”. La modella al Pronto Soccorso. L’attore : “C’è stata una colluttazione pesante” : “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo”. Parole di Alex Belli che in una Instagram Story ha raccontato di una aggressione che lui e la fidanzata Delia Duran avrebbero subito da parte dell’ex fidanzato di lei. Mistero sul luogo e sulla data ma un follower di Belli chiede: “Ti ho visto l’altra sera al Pronto Soccorso, come sta ...

Cardarelli - risonanza magnetica e tac : tecnologie d’avanguardia al Pronto soccorso : Tutto pronto per l’installazione di un nuovissimo Sistema Tomografico a risonanza magnetica (la Signa Voyager di GE Healthcare) da 1,5 Tesla che andrà a potenziare l’attività RM-Body dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia Generale e di pronto soccorso. La nuova apparecchiatura consentirà di assicurare ai pazienti tutte le tecniche più avanzate di imaging RM body e di effettuare esami su tutti i distretti anatomici, consentendo anche la ...

L’allarme : mancano 2mila medici nei Pronto soccorso : Nei pronto soccorso italiani mancano oggi 2mila medici, 800 in più rispetto allo scorso anno. “E ogni anno si registra un incremento del 10% del sovraffollamento, inteso come inappropriata permanenza in barella in pronto soccorso di pazienti in attesa di posto letto. Una situazione che rischia di diventare esplosiva per l’intero sistema sanitario e per l’impatto sulle cure ai pazienti“. E’ quanto emerge da una ...

Salerno - spari al Pronto Soccorso tra parenti del medico e del paziente : 2 feriti : È finita a colpi di pistola la lite scoppiata all’ospedale di Cava dè Tirreni in provincia di Salerno. Due le persone rimaste ferite. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, un uomo, dopo aver accompagnato il padre al pronto soccorso, ha aggredito il medico di turno che lo invitava a lasciare la sala d’attesa. Una volta allontanato l’uomo è stato raggiunto nel piazzale dell’ospedale dal padre del medico che, ...

