Grancio | centinaia di ettari a uso agricolo di proprietà del Comune sono abbandonati

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, sul tema dei terreni didelche versano in uno stato di abbandono: “L’Amministrazione capitolina ha acquisito in, a seguito di cessioni e compensazioni urbanistiche,didi terreno a destinazione agricola, oggi in totale stato di abbandono, esposti ad occupazioni senza titolo ed alle discariche abusive di rifiuti. Questo eccezionale patrimonio potrebbe essere invece utilizzato a pieno per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, visto il crescente interesse in città, in particolare da parte dei giovani, per le attività agricole multifunzionali che coniugano attività produttive e servizi di rilievo sociale.” Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, ha depositato in Assemblea una mozione a sua firma, iscritta all’ordine dei ...

