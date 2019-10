Bottiglie di plastica diventano strumenti per riparazione e manutenzione degli aerei

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) L’attenzione verso l’uso dellausa e getta è sempre più alto e il riciclaggio ora arriva ad alta quota. O meglio sono lediutilizzate a bordoche verranno raccolte, lavorate e reimpiegate per la. Sembra incredibile, ma è proprio così. Punto di partenza sono lediche vengono utilizzate sui voli KLM. Al termine di ogni viaggio levengono portate in un apposito centro di riciclaggio dove vengono lavorate per ricavarne un filamento Reflow. Si tratta di un particolare pellet didi alta qualità utilizzabile da stampanti 3D. Il tutto funziona quasi come per le stampanti tradizionali, che per funzionare utilizzano cartucce di inchiostro. Per le stampanti 3D il materiale utilizzato per la stampa non è l'inchiostro, ma sono questi particolari filamenti. Senza non sarebbe possibile farle ...

