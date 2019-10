Book of Travels è un RPG online che punta su esplorazione ed elementi alla Journey che

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ormai in pochissimi casi ci troviamo di fronte all'annuncio di un genere completamente inedito ma il peculiare team di Might and Delight ci ha abituati a progetti originali e dalle caratteristiche uniche. Gli autori degli Shelter ora si trovano di fronte allo sviluppo di un gioco decisamente più ambizioso che si presenta come un TMORPG molto interessante che sta ottenendo un buon riscontro in una campagna Kickstarter che ha già raggiunto e ampiamente superato il proprio obiettivo. Andiamoscoperta diof.Ma che cos'è esattamente un TMORPG?ofsi presenta come un Tiny Multiplayer, un RPGdi piccole dimensioni in cui si incontreranno tutto sommato pochi giocatori per trasformare ogni incontro in un'esperienza davvero memorabile. D'altronde questo strano RPG si concentra sul viaggio, sulla scoperta e sull'amicizia. Tuttiche possono ...

Eurogamer_it : Un gioco diverso dal solito e davvero particolare? #BookofTravels! #MightandDelight -