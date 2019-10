Una strana anomalia colpisce le chiamate internazionali con Iliad

L'operazione Al Baghdadi frutto di Una 'strana' collaborazione tra USA - curdi e turchi : Fino ad una settimana fa si leggeva sulle pagine di ogni giornale della pugnalata alla schiena inferta dagli Stati Uniti ai curdi, un voltafaccia che ha lasciato aperta la porta alla guerra propagandista di Erdogan e dei suoi mercenari. Il mondo intero si è indignato di fronte ad un tradimento forse un po' aspettato ma certamente non sperato, alle sofferenze di un popolo che ha combattuto per la libertà sua e del mondo occidentale contro le ...

Nuove foto della strana sostanza “gelatinosa” trovata dai cinesi sulla LUna. Che cos’è? : (foto: Cnsa/Clep) La strana sostanza gelatinosa che il rover Yutu-2 della missione spaziale cinese Chang’e-4 ha trovato sulla Luna non sarebbe poi così strana. Il sito cinese Our Space ha pubblicato altre immagini del luccicante materiale misterioso, che non lo fanno sembrare molto diverso dai frammenti di vetro nero rinvenuti dalla Nasa durante la missione Apollo 17 nel 1972. A fine agosto, a distanza di qualche mese dal suo allunaggio ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi colpita da Una strana frase di Lippi : Claudio Lippi fa uno strano complimento ad Elisa Isoardi a La prova del cuoco: “Hai le squame” Come la tradizione ormai vuole, anche la puntata de La prova del cuoco di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, si è aperta con un divertente siparietto (programmato o no, non possiamo saperlo) tra la padrona di casa Elisa Isoardi e il suo braccio destro Claudio Lippi. Entrata in studio tra gli applausi del pubblico e la sigla de La prova del ...

Gratta e Vinci - si fa la storia : incassa 5 milioni. Quella strana coincidenza sul "territorio fortUnato" : Un Gratta e Vinci che fa la storia. Già, perché il montepremi incassato dal misterioso Vincitore baciato dalla Dea Bendata è pazzesco: cinque milioni di euro. Il tagliando vincente è stato staccato a Massa Lubrense, nel Napoletano, in una ricevitoria di Sant'Agata, dove il titolare ha festeggiato il

A Palazzo Chigi s’avanza Una strana coppia : Conte e D'Alema : Roma. Poiché un po’ gli piace far sapere che c’è un pizzico della sua magia nera, della sua macumba, dietro l’iperattivismo politico di Giuseppe Conte, allora Massimo D’Alema, qui e là, quando gli capita, lascia cadere una battuta. E allora ecco una mezza parola davanti agli altri ex ministri, polit

Amici Celebrities : Ornella Vanoni fa Una strana osservazione su Giordana : Giordana Angi ad Amici Celebrities: il commento spiazzante di Ornella Vanoni Durante la prima manche ad Amici Celebrities c’è stato un bel duetto tra Pamela Camassa e Giordana Angi. Le due hanno cantato la canzone Amami di Emma Marrone. A fine esibizione Michelle Hunziker ha chiesto ovviamente un parere alla giuria. E a quel punto Ornella Vanoni ha fatto una strana osservazione su Giordana che ha un po’ sorpreso tutti, conduttrice ...

Il nuovo Essential Phone ha Una strana forma : (Foto: Twitter Andy Rubin) Il prossimo Essential Phone si chiamerà Project Gem e si differenzierà rispetto ai precedenti modelli per via di un design davvero molto particolare e colori molto accesi. Basta una rapida occhiata alle immagine diffuse su Twitter dallo stesso amministratore delegato e fondatore della società, quell’Andy Rubin ex numero uno di Android, per rendersene conto. La cosiddetta form-factor ossia appunto la forma della ...

Bar Rafaeli : “Leonardo DiCaprio? Non vado più a vedere i suoi film perché provo Una strana sensazione” : Bar Rafaeli è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e, nella puntata in onda sabato 5 ottobre, la topmodel israeliana rivela di essere incinta: “Aspetto un figlio maschio. E’ fantastico! – racconta entusiasta alla conduttrice -. Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. E’ il migliore compagno che si possa avere – aggiunge – il mio grande desiderio è quello di ...

Bar Refaeli a Verissimo sull’ex Leonardo DiCaprio : ‘Non vedo i suoi film perché provo Una strana sensazione’ : La supermodella israeliana Bar Refaeli è ospite per la prima volta a Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, in onda sabato 5 ottobre su Canale 5, la Refaeli ha rivelato il sesso del futuro terzogenito: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”. Per lei e il marito Adi Ezra, sposato nel 2015, è il primo maschio dopo le due figlie Liv (nata nel 2016) ed Elle (nel 2017). Vari gli argomenti toccati nel corso ...

La strada di casa 2 - trama seconda puntata : Una strana scomparsa : Anticipazioni La strada di casa 2, seconda puntata: che fine ha fatto Irene? Stasera su Rai1 va in onda la prima puntata di La strada di casa 2 con Alessio Boni, Sergio Rubini e Lucrezia Lante Della Rovere. Cosa accadrà nella seconda puntata de La strada di casa 2 in onda il 24 settembre? Fausto, proprietario di Cascina Morra, esce dal carcere dopo aver scontato la pena di tre anni di detenzione per truffa. La sua famiglia è in festa perché il ...

Una Vita - anticipazioni : arriva MARIA - Una “strana” domestica. Chi è? : Nel corso della quarta stagione della telenovela Una Vita, in partenza su Canale 5 a fine settembre, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il dottor Higinio Baeza (Diego Martin). Come abbiamo già anticipato in precedenza, l’uomo salverà la Vita a Liberto (Jorge Pobes), rimasto ferito in seguito ad un attentato che manderà in rovina la Galleria d’Arte Alday, appena inaugurata da Samuel (Juan Gareda). Nel giro di pochi ...