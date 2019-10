Umbria | la disfatta M5S | l’assedio a Di Maio e il nodo del rapporto con Conte

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La prima reazione a caldo sul blog delle Stelle: esperimento fallito, stop alleanze con il Pd. Ma contro il leader pentastellato si muovono tanti big, da Lezzi a Dino Giarrusso: «Ora un’assemblea, non può decidere uno solo»

