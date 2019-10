Ricerca sul cancro | chi è obeso al 50% di rischio in più di sviluppare un tumore maligno

Ostia - inseguimento sul lungomare : un arrestato e due Ricercati : Roma – A Ostia nella notte, sul lungomare Duca degli Abruzzi, si è svolto un inseguimento al termine del quale un 25enne cileno è stato arrestato, mentre altri due complici sono riusciti a scappare. Alla guida di un’auto con targa francese, l’uomo alla vista dei militari si è dato alla fuga, creando un forte pericolo per tutti i passanti e arrecando danno ad alcune vetture in sosta. Immediatamente è cominciato ...

Addio ai Contatti sulla Ricerca Google - almeno nell’autocompletamento : Google rimuove dall'autocompletamento il risultato della Ricerca in Google Contatti: ecco come funziona ora. L'articolo Addio ai Contatti sulla Ricerca Google, almeno nell’autocompletamento proviene da TuttoAndroid.

Ricercati i risultati del concorso Regione Campania - De Luca promette novità dal 14 ottobre : Veri e propri Ricercati speciali i risultati del concorso Regione Campania. Ormai dopo settimane dal termine delle prove di quello che è stato battezzato il maxi-concorso del 2019, il Formez ente gestore di tutta la procedura selettiva pubblica, non ha ancora dato notizia degli esiti delle prove preselettive. Un grave ritardo che pesa sulle centinaia di migliaia di partecipanti a questa prima fase. Con i primi giorni di ottobre, come ...

Bicycles Will Save the World - una coppia di Ricercatori (con la loro cagnolina) lascia il lavoro per disegnare pedalando una bici sull’Europa : Percorrere oltre 6.000 km in bici tracciando tracciando sull’Europa la forma di una gigantesca bicicletta per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto come alternativa concreta all’automobile, per combattere le minacce poste dei cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento dell’aria. È questo l’obiettivo di Bicycles Will Save the World, il progetto intrapreso da Arianna Casiraghi, 37 anni, e dal marito Daniel ...

Google vuole sbarazzarsi degli URL nei risultati di Ricerca : iniziano le fasi di test : Google sta iniziando a testare la funzione che permette di nascondere l'URL dai risultati di ricerca L'articolo Google vuole sbarazzarsi degli URL nei risultati di ricerca: iniziano le fasi di test proviene da TuttoAndroid.

Siete alla Ricerca di nuovi prodotti Xiaomi? Ecco tutte le offerte attive sullo store ufficiale : Xiaomi propone numerose offerte sul proprio store ufficiale mi.com e l'offerta del giorno è Mi A3, acquistabile scontato a 199,90 euro. L'articolo Siete alla ricerca di nuovi prodotti Xiaomi? Ecco tutte le offerte attive sullo store ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Bicycles Will Save the World - una coppia di Ricercatori (con la loro cagnolina) lascia il lavoro per disegnare pedalando una bici sull’Europa : Percorrere oltre 6.000 km in bici tracciando tracciando sull’Europa la forma di una gigantesca bicicletta per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto come alternativa concreta all’automobile, per combattere le minacce poste dei cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento dell’aria. È questo l’obiettivo di Bicycles Will Save the World, il progetto intrapreso da Arianna Casiraghi, 37 anni, e dal marito Daniel ...

Eutanasia - sondaggio Swg : 9 su 10 a favore. L’82% vuole legge sulla fecondazione - il 65% vuole togliere il divieto di Ricerca su embrioni : Nove italiani su 10 sono d’accordo con forme di Eutanasia legale. Lo dicono i dati di Swg diffusi dal TgLa7 e dall’associazione Luca Coscioni. Come si vede dalla tabella della rilevazione mandata in onda da Enrico Mentana i favorevoli sono cresciuti in poco più di vent’anni di oltre il 30 per cento e, più propriamente, sono crollati i contrari che attualmente rappresentano solo l’8 per cento. Gli intervistati da Swg che ...

Terremoti : l’Ingv compie 20 anni e punta sulla Ricerca per il futuro : L’INGV compie 20 anni e guarda al futuro: punta sulla ricerca, sullo studio di Terremoti e vulcani, con più stazioni sismiche e strumenti scientifici, più studiosi e tecnici e teorie in grado di interpretare questi fenomeni naturali. Sono solo alcuni, tra i tanti, progetti con i quali l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), festeggia il suo ventesimo compleanno. “L’Ingv è prima di tutto un ente di ...

La passione per i videogiochi associata a un futuro da hacker e cybercriminali? Ecco i risultati di una Ricerca : Una nuova ricerca condotta dalla Michigan State University ha identificato le caratteristiche e i comportamenti nei giovani che potrebbero portarli con maggiore facilità sulla strada dell'hacking e in generale del cyber-crimine. A quanto pare tra i tratti più comuni ci sono "l'ossessione per i videogiochi e il frequentare cattive compagnie.""Conosciamo molto bene lo scopo e la minaccia dell'hacking, ma il problema è che non sapevamo esattamente ...

Cambiamento climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra una Ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

La terapia genica non virale per accelerare la Ricerca sul cancro : testato con successo un nuovo metodo di cura : Un nuovo metodo di cura promette di accelerare la ricerca sulla terapia genica e potrebbe portare più velocemente sul mercato nuovi trattamenti contro il cancro ben tollerati dai pazienti. Il metodo di consegna genica non virale e ispirato alla biologia sviluppato dai ricercatori della RMIT University si è dimostrato efficace nei test di laboratorio ed è più sicuro degli approcci virali standard. Ampiamente considerata come la prossima frontiera ...

Un cortometraggio per promuovere la Ricerca scientifica sull’Alzheimer : Jack è un settantenne intrappolato nella sua quotidianità, che si troverà ad affrontare una difficile verità attraverso una conversazione a senso unico con la moglie Claire. Questa la sceneggiatura di Every Day, cortometraggio presentato Airalzh Onlus, che dipinge l’Alzheimer in modo realistico mantenendo un forte impatto emozionale e la delicatezza necessaria per un tema complesso come questo. Nato come progetto di tesi della 24enne Martina ...

Alpi-Hrovatin - il gip decide sull’archiviazione. Il legale dell’Ordine dei giornalisti : “Rischia di fermarsi per sempre la Ricerca della verità” : Sono passati 25 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalisti della Rai uccisi in Somalia il 20 marzo 1994. Dopo lunghi processi, diverse commissioni parlamentari, depistaggi tra prove inquinate e testimoni falsi, la verità resta lontana. Di più: ora il caso rischia di essere archiviato. Il 20 settembre, domani, il gip deciderà sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Le famiglie dei due giornalisti ...