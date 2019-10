Need For Speed Heat si mostra in un nuovo Trailer

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ghost Games e EA sono stati sconvolti dalle milioni di personalizzazioni create in NFSStudio, l’app di modifica dei veicoli collegata afor, in uscita tra pochi giorni. Lo scorso mese era stato comunicato che i giocatori avevano passato in media 24 minuti all’interno dell’app per dare vita al design più stiloso e incredibile, con più di 2 milioni di veicoli creati. Per celebrare la creatività dita dalla community, cinque tra coloro che hanno partecipato al NFS Studio Showcase possono ritrovare le loro creazioni all’interno deldi lancio. Ma la personalizzazione non era abbastanza sfidante. Più di 100.000 appassionati che hanno modificato il proprio veicolo all’interno del NFSStudio sono stati selezionati per ricevere la propria versione deldi lancio, con ...

EAitalia : Brucia tutti i limiti. ?? In Need For Speed Heat, la linea di confine tra crimine e legge scompare al tramonto. I mo… - _BunnyMallows : I. BADLY. NEED. PARTNERS. FOR. CRIME'S. SEASON. 3. PLEASE.!?!?!?? AALSKJSKSJDKAJDJDJSJAKKS - pompomyujin : FOLLOW È LETTERALMENTE UNA CANZONE DA NEED FOR SPEED -