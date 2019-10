Morti sei neonati | interrotto studio sul parto oltre le 40 settimane

Il naufragio dei bambini : sei anni e 17mila Morti dopo si muore ancora in mare : L'11 ottobre del 2013, un barcone carico di profughi siriani, al largo di Lampedusa, si inabissa. Ci sono oltre 270 dispersi fra cui più di 60 bambini. E tutto questo nonostante la nave Libra si trovasse a poche miglia di distanza, un pattugliatore della marina militare italiana, che sin dalla mattina avrebbe potuto salvarli. Sono passati sei anni da quel giorno, sei anni in cui non è stata fatta alcuna luce su chi pesino le responsabilità di ...

Chef Rubio choc su poliziotti Morti a Trieste/ Ira Meloni e Salvini 'Sei uno stupido' : Chef Rubio choc sul dramma di Trieste: 'Agenti impreparati, non mi sento sicuro'. Scoppia la polemica, Salvini: 'A volte è meglio tacere'.

Sei anni dopo la strage in mare i superstiti tornano a Lampedusa : "Basta Morti" : Il peschereccio affondò con quasi quattrocento affogati e 155 sopravvissuti. Il ricordo toccante davanti a trecento studenti da tutte Europa. Il ministro Lamorgese: renderemo più efficaci i rimpatri

Usa - le Morti legate alle sigarette elettroniche salgono a sei : Trump pensa di proibirle : Sono già sei le persone morte negli Stati Uniti per malattie polmonari gravi dopo aver fumato sigarette elettroniche. L’ultimo della lista è un cinquantenne deceduto in Kansas in seguito a problemi respiratori, con ogni probabilità legati all’utilizzo da parte sua di questi congegni per “svapare”, sin dalla loro introduzione considerati come un’alternativa più salutare alle classiche “bionde”. A parte i casi letali, le autorità stanno valutando ...