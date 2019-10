L’ultradestra tedesca vola e raddoppia voti in Turingia | crolla la Cdu della Merkel

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E' un nuovo tsunami politico, e viene dal cuore di quella che un tempo fu la Ddr, la: ancora un trionfo per l'ultradestra dell'Afd chei propri risultati conquistando la posizione di seconda forza politica, un nuovo crolloCdu di Angela, che perde almeno 11 punti rispetto a cinque anni fa, e la sinistra cosiddetta radicale, la Linke, che arriva prima, con un 30% che supera anche le piu' rosee aspettative, ma che quasi certamente non bastera' all'uscente coalizione rosso-rosso-verde per continuare a governare. Le ultime proiezioni Ard mostrano l'entita' del sisma: la Cdual 22,1% dei consensi finendo terza, la Linke arriva prima, con un 30,6% che non ha paragoni nel restoGermania ma che potrebbe rivelarsi una vittoria di Pirro, mentre l'Afd che balza al 23,6% mettendo a segno un aumento di ben 13 punti rispetto a cinque anni fa. Daltro canto ...

