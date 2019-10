La modalità scura di Microsoft OneDrive è finalmente in roll out per alcuni utenti Android

L’interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura : Google Maps dispone già di un tema scuro ma funziona solo durante la navigazione, mentre il resto dell'interfaccia è ancora oggi chiaro. Ora sono spuntate nell'interfaccia le prime tracce di una modalità dark in Google Maps, ma a quanto sembra il processo sembra ancora alla fase iniziale. L'articolo L’interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura proviene da TuttoAndroid.

La modalità scura è in arrivo anche su Chrome OS e Chromebook : Con l'ultimo aggiornamento del canale Developer di Chrome OS, Google ha compiuto un importante passo in avanti per la modalità scura che convertirà automaticamente tutte le pagine web di Google Chrome in base al tema predefinito dell'utente a livello di sistema. L'articolo La modalità scura è in arrivo anche su Chrome OS e Chromebook proviene da TuttoAndroid.

La modalità scura “luci spente” di Twitter è in rilascio su Android : ecco come abilitarla manualmente : Twitter sta finalmente implementando la modalità scura “luci spente” (Lights out) per gli schermi AMOLED su Android, ma potrebbe essere necessario un espediente per abilitarla. In questo articolo vedremo come fare per forzare l'attivazione della funzionalità. L'articolo La modalità scura “luci spente” di Twitter è in rilascio su Android: ecco come abilitarla manualmente proviene da TuttoAndroid.

Come avere la modalità scura senza Android 10? Guida per device più datati : C'è chi non vede l'ora di aggiornare il proprio dispositivo Android 10 soprattutto per poter impostare la modalità scura in termini di sistema. Il tema scuro è stato successivamente sviluppato anche per la propria interfaccia dalle applicazioni terze (si pensi, per esempio, ad Instagram, WhatsApp, Twitter e Gmail, giusto per citarne qualcuna). Ci sono servizi che, purtroppo, non permettono all'utente di applicare all'interfaccia la tonalità di ...

Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker : Google ha appena rilasciato l'aggiornamento alla versione 78 di Google Chrome che sta portando la modalità scura nel Browser per Android. Mozilla aggiorna il suo Browser lanciando la versione 70 dell'app Firefox Browser che tiene traccia dei tracker e permette di creare password complesse. L'articolo Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker proviene da TuttoAndroid.

Due smartphone Realme ottengono la modalità scura e la patch di sicurezza di ottobre : Realme ha da poco iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento ColorOS 6 per Realme 1 e Realme U1 che aggiunge la modalità scura. L'ultima versione dell'aggiornamento ColorOS 6.0 per questi due smartphone Realme è iniziata oggi e il log delle modifiche include l'aggiunta della modalità scura insieme alla patch di sicurezza di ottobre. L'articolo Due smartphone Realme ottengono la modalità scura e la patch di sicurezza di ottobre proviene da ...

Attivare la modalità scura sulle vecchie versioni di Android è possibile - ma solo in alcuni casi : Se volete abilitare la modalità scura su uno smartphone con Android 8.0 o precedenti, ecco come fare, anche se la soluzione è ovviamente limitata. L'articolo Attivare la modalità scura sulle vecchie versioni di Android è possibile, ma solo in alcuni casi proviene da TuttoAndroid.

Anche Gmail in modalità scura : la novità in Italia - le condizioni necessarie : Se poche ore fa vi avevamo parlato della modalità scura di Twitter, quest'oggi affrontiamo l'argomento sul conto di Gmail, che Anche in Italia ha iniziato a tingersi di nero. Non vedete l'ora di provarla? Tra i requisiti richiesti per ottenerla, oltre ad aver installato l'ultima versione dell'applicazione, occorrono le major-release Android 10 o Android 9. Ricordate, inoltre, di avere la modalità scura di sistema abilitata. Dal canto vostro ...

Quanta batteria si salva con la modalità scura? Lo rivela un test : (Foto: PhoneBuff) Interessantissimo l’esperimento condotto dal canale PhoneBuff per scoprire Quanta autonomia si possa guadagnare con l’utilizzo del dark mode o modalità scura. Insomma, quanto questa tecnologia possa effettivamente influenzare in positivo l’uso quotidiano rispetto alla modalità normale. Per scoprirlo, si è preso un iPhone Xs che è dotato di schermo oled ovvero con un pannello dove ogni pixel è illuminato singolarmente e va a ...

La nuova interfaccia web di Facebook è in roll out - con la modalità scura : La nuova interfaccia web di Facebook, quella annunciata durante l'ultima conferenza F8, è finalmente in fase di distribuzione e sta raggiungendo gli utenti da qualche ora. L'articolo La nuova interfaccia web di Facebook è in roll out, con la Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Quale fa risparmiare maggiore batteria? Confronto video fra modalità scura e Modalità chiara : Lo staff di Phone Buff ha deciso di realizzare un video test, usando un iPhone 11 Pro con la Dark Mode e un iPhone 11con la classica Modalità luminosa L'articolo Quale fa risparmiare maggiore batteria? Confronto video fra Modalità scura e Modalità chiara proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music ottiene la riproduzione gapless e Twitter testa la modalità scura “luci spente” : YouTube Music ottiene finalmente la riproduzione senza interruzioni attraverso un'implementazione sul lato server, mentre la versione 8.19.0 alpha dell'app Twitter porta una nuova impostazione di visualizzazione che offre due opzioni per la modalità scura: Dim e "luci spente". L'articolo YouTube Music ottiene la riproduzione gapless e Twitter testa la modalità scura “luci spente” proviene da TuttoAndroid.

Gmail si tinge di nero in Italia : in roll out la modalità scura : Dopo i primi avvistamenti di qualche settimana fa, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per Gmail anche per gli utenti Italiani. L'articolo Gmail si tinge di nero in Italia: in roll out la Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant e App Google si tingono di nero : la modalità scura in roll out in Italia : Dopo i primi avvistamenti dei mesi scorsi, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per l'applicazione Google e per Google Assistant anche per gli utenti Italiani. L'articolo Google Assistant e App Google si tingono di nero: la Modalità scura in roll out in Italia proviene da TuttoAndroid.