Joker | scimmia vede | scimmia fa

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 28 ottobre 2019)fa Il filmha avuto un successo stellare; media e opinionisti erano preoccupati il film potesse scatenare l’emulazione, cosa non del tutto campata per aria anche in ricordo del pazzo che si presentò alla prima di Batman con due mitragliatori. La gente ha in effetti emulato, ma non come si temeva: il poster ritrae Joaquin Phoenix su una scalinata del Bronx, e non appena è stata localizzata milioni di persone si sono fiondate a fotografarcisi sopra come fosse la torre di Pisa, il Colosseo o il Louvre. E del resto, per “la gente” è la stessa cosa: un luogo d’idolatria pagana dove andare in pellegrinaggio a venerare sé stessi. O meglio, la bugia di sé stessi Instagram ha sostituito Facebook – che ha sostituito le foto delle vacanze – nell’invidiabile compito di millantare una vita migliore di quella reale; quell’app è ...

