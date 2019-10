Dopo le Regionali in Umbria | Di Maio dice che M5s non farà mai più alleanze col PD

Regionali in Umbria - Tesei Dopo il trionfo : “Ringrazio i cittadini umbri - prova di maturità e coraggio” : “Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio”: lo ha detto Donatella Tesei destinata a diventare presidente della Regione. “Non era per niente facile e scontato” ha aggiunto. Tesei ha quindi parlato di “necessità di cambiamento espressa dagli umbri”. “Governare la regione non sarà facile” ha aggiunto indicando in lavoro ed economia le priorità. L'articolo ...

Regionali Umbria - commissione Antimafia : “Dopo lo studio delle liste nessun dei candidati risulta impresentabile” : nessuno dei candidati risulta nelle condizioni ostative previste dalla cosiddetta legge Severino né da quelle previste dal Codice di regolamentazione della legge del 2018. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, aprendo la seduta odierna. Dunque non c’è nessun candidato “impresentabile” secondo l’Antimafia dopo lo studio delle liste in vista delle Regionali in Umbria. L'articolo ...