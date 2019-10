Compleanno scintillante per Federica Panicucci

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Tutto l’amore del mondo” per ildi. La festa comincia a colazione con un tenerissimo biglietto dei figli per la mamma, poi una torta dedicata e tanti baci. Poi arriva una pioggia di messaggi social, una valanga di fiori e finalmente il mazzo di rose rosse del compagno Marco Bacini. E’ lui che organizza il party serale con tantissimi invitati e in cuisfoggia un look da togliere il fiato. Umberto Smaila e il figlio Rudy suonano e cantano, la presentatrice Mediaset regala sorrisi a tutti e conduce la serata tra romanticismo, musica e divertimento. Ci sono Lory Del Santo, Taylor Mega, Le Donatella, Marco Balestri, Fausto Puglisi, Marina Di Guardo e moltissimi altri vip. Sfoglia la gallery e non perderti i momenti più belli del party…