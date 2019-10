Ciclismo – Verso Tokyo2020 | 9 azzurri staccano il pass olimpico

Ciclismo – Peter Sagan verso il ritiro? Alla presentazione del Giro2020 la clamorosa affermazione : “ho sempre detto che…” : Petere Sagan apre ad un clamoroso ritiro? Le parole dello slovacco Alla presentazione del Giro d’Italia 2020 Si è svolta ieri a Milano la presentazione della 103ª edizione del Giro d’Italia: agli tustudi Rai era presente anche Peter Sagan che ha annunciato che farà la sua prima apparizione Alla Corsa Rosa. Sagan, a margine della presentazione, ha parlato dell’importanza di divertirsi, vista la ‘pesantezza’ ...

Ciclismo - il programma di Vincenzo Nibali per il 2020 : Giro d’Italia per scaldarsi verso Olimpiadi e Mondiali? I piani dello Squalo - ossessione Liegi : Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Vincenzo Nibali che incomincerà l’avventura con la Trek-Segafredo, corazzata statunitense con sponsor e matrice italiana che si è accaparrata le prestazioni dello Squalo in uscita dalla Bahrain-Merida. La stagione del siciliano è stata discreta anche se da un fuoriclasse del suo calibro ci si aspetta sempre tantissimo, molto di più che un secondo posto al Giro d’Italia e una vittoria di tappa ...

Ciclismo – Chris Froome verso un nuovo intervento chirurgico : intanto il britannico scherza sul percorso del Tour 2020 [FOTO] : Froome non ha la certezza di poter partecipare al Tour de France 2020: intanto sui social ironizza sul percorso della 107ª edizione della Grande Boucle E’ stato presentato ieri mattina a Parigi il Tour de France 2020: al Palazzo dei Congressi di Parigi hanno assistito dal vivo alla presentazione della 107ª edizione della Grande Boucle il vincitore del 2019, Egan Bernal ed il suo compagno di squadra Chris Froome, ancora un po’ ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale Italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con le ...

Ciclismo - André Greipel non si ritira. Il velocista tedesco verso la Corendon-Circus di Mathieu van der Poel : La scorsa settimana André Greipel ha annunciato di aver rescisso il contratto con la Arkéa-Samsic, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, in cui è riuscito a conquistare una sola vittoria ad inizio stagione in Africa, nella Tropicale Amissa Bongo. Il velocista tedesco a 37 anni sembrava proiettato verso il ritiro, ma con ogni probabilità non sarà così. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, ci ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia lanciatissima verso il contingente pieno! Secondo posto nel ranking - vicinissimi ai 5 uomini in gara : L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al Secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (Secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna ...

Ciclismo : fra i corridori verso il ritiro c'è anche Nocentini : Con l’avvicinarsi della fine della stagione del Ciclismo professionistico si cominciano anche a fare i conti con gli addii. Chi per motivi di età, chi per problemi fisici o anche per mancanza di motivazioni, saranno in molti i professionisti ad appendere la bicicletta al fatidico chiodo al termine di questo 2019. Alcuni hanno deciso di anticipare i tempi, come Marcel Kittel e Moreno Moser, entrambi logorati in età ancora giovane e scesi ...