Choc alla fermata dalla metro | aggredito e ucciso a colpi di machete Ci sono due feriti

Roma - rapina Choc : per difendere la fidanzata gli sparano alla testa : 25enne gravissimo : Ha cercato di difendere la sua ragazza da una rapina ed è stato ferito da un colpo di pistola alla testa e ora lotta tra la vita e la morte. E' successo a Roma. Un ragazzo di 25 anni, Luca...

Fabio è morto in sella alla sua moto : aveva 42 anni. Un paese intero sotto Choc : Terribile incidente a Genova: si chiamava Fabio Lo Re e aveva 42 anni il centauro morto lo scorso pomeriggio in un incidente con un’auto al casello autostradale di Genova Nervi sull’autostrada A12. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo della moto durante un sorpasso, finendo così nella corsia opposta dove viaggiava la macchina. L’uomo è poi caduto a terra. I medici del 118 hanno provato a rianimarlo, ma senza ...

Roma - incendio Choc al Pigneto/ 64enne dà fuoco alla casa e si suicida dal balcone : incendio a Roma nel quartiere Pigneto: una 64enne appicca fuoco in casa sua e poi si lancia suicidandosi dal balcone. Altri due incendi tra Ostia e Capitale

Scuola - Zevi (Osservatorio Roma) : “Dati Choc su analfabeti. Dal fondo confische alla mafia - le risorse per investire sulla scuola” : “fondo Unico Giustizia ha quasi 2 miliardi euro sui conti, parte va destinata all’istruzione” “I dati sull’esercito nascosto dei diplomati ‘analfabeti’ resi noti dall’Invalsi sono scioccanti e, ancora una volta, dimostrano la centralità, per uno Stato avanzato, di un sistema scolastico efficiente ed al passo con i tempi. Ora basta con i pannicelli caldi e gli slogan: noi proponiamo un maxi aumento dei fondi per la Scuola attingendo ...

Le violenze Choc della badante straniera : botte alla 90enne malata : L’anziana non era in grado, per le limitate facoltà cognitive, di raccontare dei soprusi subiti, ma i familiari della vittima si sono insospettiti e hanno avvisato i carabinieri. È originaria dell’Est Europa la badante extracomunitaria 53enne arrestata dai carabinieri di Cava dei Tirreni, nel Salernitano. La donna è stata scoperta in flagranza di reato mentre maltrattava un’anziana di 90 anni a cui prestava assistenza, affetta da una malattia ...

Tennis - frasi Choc alla raccattapalle minorenne : arbitro sospeso : Un arbitro di Tennis, Gianluca Moscarella, è stato sospeso dall’Atp per aver rivolto frasi moleste ad una raccattapalle di 13 anni durante un incontro tra Enrico Dalla Valle e Pedro Sousa al torneo del "Circolo del Tennis Firenze 1898" alle Cascine, uno dei più antichi e rinomati d'Italia. “Sei fantastica, sei molto sexy”, avrebbe detto in più occasioni il giudice di gare alla minore. Per fare luce sull’inquietante vicenda, l’Atp ha avviato ...

Firenze sotto Choc : due ventenni trovati morti un hotel vicino alla stazione centrale : Due ragazzi trovati morti nel Grand hotel Minerva in centro a Firenze. Le vittime sono due fratelli belgi di 20

Choc in Campania : si oppone alla trasfusione e muore dissanguata : CASERTA Niente noiose spiegazioni sugli enzimi, trasfusioni e cellule. Perché nella sua vita le era apparso Geova per rivelarle certi misteri. E così, una donna di 70 anni si è...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e la confessione-Choc : "Andrea Melchiorre mi usò per nascondere droga" : Dopo Giulia De Lellis, un altro volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la propria storia in un libro. L'ex tronista del programma di Canale 5 Valentina Dallari tuttavia, secondo quanto spifferato da Anticipazioni Tv, nella sua fatica letteraria avrebbe fatto

Coltello - machete e ascia : l'inseguimento Choc tra gang a Gallarate : Mariagiulia Porrello In un parco di Gallarate tre uomini armati hanno inseguito un gruppetto di sudamericani: il violento diverbio è nato probabilmente per questioni legate allo spaccio di stupefacenti Un gruppo di sudamericani in fuga. Dietro, un uomo armato di Coltello. Da una finestra di uno degli uffici del commissariato di Gallarate (Varese) gli agenti, attirati dalle urla, hanno potuto assistere alla scena. L’inseguimento è ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari svela un retroscena Choc avvenuto in esterna con Andrea Melchiorre : La deejay bolognese confessa di aver ricevuto della droga dal corteggiatore durante una loro esterna.

Non è l'Arena - alla vigilia la confessione-Choc di Massimo Giletti : "Non mi ha cercato la Rai - ma..." : alla vigilia del ritorno in prima serata con Non è l'Arena, rigorosamente su La7, Massimo Giletti può parlare con maggiore libertà delle vicissitudini che lo hanno portato a rinnovare il contratto con Urbano Cairo. Un rinnovo sofferto, atteso a lungo, mentre molti si aspettavano un suo addio per rit

Roma Choc - scheletro trovato davanti alla stazione della metro Piramide : +++Uno scheletro è stato ritrovato in piazzale Ostiense, proprio davanti all'uscita della stazione della metropolitana Piramide+++