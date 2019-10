Uomini e donne | Irene e il messaggio dopo la rottura con Luigi | Amati

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019)aver animato il trono classico ed essere giunti alla loro emozionante puntata "La scelta", trasmessa in prima serata su Canale 5 lo scorso gennaio, la coppia nata a, originariamente formata daMastroianni eCapuano, è tornata al centro del gossip per via di un annuncio. Negli ultimi giorni, Mastroianni ha ufficializzato in rete che la love-story avviata con la ragazza scelta in qualità di tronista,, è giunta al capolinea per via di divergenze caratteriali inconciliabili. E,l'addio a, comunicato daal web attraverso Instagram, la capitolina Capuano si è trincerata in un silenzio mediatico per alcuni giorni, nonostante sia ormai un'influencer molto seguita, proprio come la webstar Giulia De Lellis, anche quest'ultima nata a Roma come.+++Nella mattinata di questa domenica, 27 ottobre, la bellaCapuano si è riattivata su ...

GassmanGassmann : 3.149 PERSONE Curde, uomini donne e bambini, massacrati in una guerra di cui nessuno parla più. Che tempi bui quell… - F_DUva : #Salvini e la #Lega continuano a sparare a zero su tutto e tutti. Ma capiscono che fa male alle Istituzioni e al Pa… - matteosalvinimi : Al di là della politica, grazie alle migliaia di donne e uomini umbri che ho incontrato in queste settimane: mi ave… -