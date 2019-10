Tu sparala grossa | vedrai che qualcuno ci crederà

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 27 ottobre 2019) Chiamandole in inglese abbiamo pensato che fossero una novità di oggi, ma le fake news sono antiche quanto il mondo. Da Nerone “il piromane” alle dicerie su Carola Rackete, passando per la Donazione di Costantino e i Protocolli dei Savi di Sion: la fabbrica dei falsi non chiude mai. Vogliamo davvero provare a debellare le bufale? Incominciamo a leggere qualche buon libro di storia

