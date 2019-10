Spazio | la Cina lancerà la sonda Chang’e-5 sulla Luna nel 2020

Spazio : la Cina invia in orbita 3 nuovi satelliti : Lanciati 2 nuovi satelliti dal Taiyuan Satellite Launch Center, situato nella provincia cinese dello Shanxi: i 3 dispositivi (un satellite di telerilevamento multi-funzione e 2 piccole sonde spaziali) sono stati inseriti in orbita per mezzo di un razzo vettore Long March-4B alle 11:26 di oggi ora locale. In particolare, il satellite ZY-1 02D è stato sviluppato dall’Accademia cinese per la Tecnologia Spaziale e rappresenta una parte ...