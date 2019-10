Serie A calcio oggi in tv | come vedere le partite su SKY e DAZN 27 ottobre Calendario

Genoa-Brescia 3-1 - Serie A calcio : il Grifone vince lo scontro diretto per la salvezza - Kouamé e Agudelo rimontano Tonali : Il Genoa ha sconfitto il Brescia per 3-1 nell’anticipo della nona giornata della Serie A, il Grifone ha trionfato di fronte al proprio pubblico di Marassi e ha conquistato tre punti fondamentali nella lotta salvezza: i liguri sono ora 17esimi e hanno una lunghezza di vantaggio proprio sulla Leonessa. I lombardi sono passati in vantaggio con una magia di Sandro Tonali, il centrocampista classe 2000 è stato chirurgico con una punizione che ...

Serie A calcio - il calendario della prossima giornata (29-31 ottobre). Elenco e orari delle partite : come vederle in tv e streaming : La decima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si gioca tra martedì 29 e giovedì 31 ottobre, turno infrasettimanale per il massimo campionato che giunge al giro di boa del girone d’andata. Si preannuncia un turno estremamente avvincente, proseguirà la sfida a distanza tra Inter e Juventus: i nerazzurri scenderanno in campo martedì sera per affrontare il Brescia in trasferta mentre 24 ore dopo toccherà ai bianconeri che ospiteranno il ...

Inter-Parma - Serie A calcio : i nerazzurri non sfruttano il pareggio della Juventus e restano secondi : L’Inter non sfrutta il clamoroso pareggio della Juventus sul campo del Lecce e si deve accontentare di un deludente 2-2 casalingo contro il Parma. I nerazzurri avevano l’occasione di portarsi in testa alla classifica della Serie A ma serviva la vittoria a San Siro contro i ducali, la compagine meneghina partiva con tutti i favori del pronostico ma invece si è fatta bloccare dagli emiliani e non è andata oltre il pareggio. I ragazzi ...

Calcio - Serie A : Inter-Parma 2-2 : 20.01 Occasione mancata per l'Inter che al Meazza pareggia 2-2 con il Parma. I padroni di casa partono con lo stimolo di superare la Juve e vanno in gol al 23' con Candreva,ma il Parma replica con Karamoh (26'),poi al 30' lo stesso ivoriano serve Gervinho ed è 1-2. Sul finire del primo tempo ci prova Lautaro di testa, ma non va.Al 51'Candreva serve Lukaku che la mette in rete.Dopo un lungo consulto il Var convalida.L'Inter tenta di premere:al ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Juventus 1-1. Botta e risposta dal dischetto tra Dybala e Mancosu : L’anticipo odierno delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di Calcio vede il pareggio per 1-1 della Juventus a Lecce: entrambi i gol arrivano su rigore. Vantaggio bianconero con Dybala al 50′, pari al 56′ di Mancosu. La Juventus sale a 23 in classifica e l’Inter oggi potrebbe riprendersi la vetta solitaria della graduatoria. Nel primo tempo bene la Juventus, che passerebbe anche in vantaggio al 15′ con ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : finale tutto da vivere al Via del Mare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 98′ FINISCE QUI! IL LECCE FERMA LA JUVENTUS SULL’1-1! 97′ Ultimo calcio piazzato per la Juventus. 96′ GABRIEL SU HIGUAIN! Risponde presente sul tiro diagonale del Pipa. 95′ Lapadula fa salire la squadra e subisce fallo: clima infuocato. 94′ Spinge Cuadrado! Ancora angolo per la Juventus. 92′ Resta giù anche Bentancur: tantissime ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Mancosu risponde a Dybala! Finale da vivere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Dybala!!!! CHE TIRO A GIRO! Il #10 si accentra e sfiora l’incrocio. 76′ BONUCCI! Spiovente da sinistra su cui si avventa il viterbese ma tira alto. 75′ Esce fuori dal campo Mancosu accompagnato da Bentancur. 74′ Cartellino giallo anche per Maurizio Sarri che protesta per perdita di tempo. 73′ Ammonito Mancosu, che ha i crampi, per fallo su ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : ennesimo fallo di mano di de Ligt e rigore giallorosso! Mancosu lo trasforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Fuori Danilo, dentro Cuadrado, il più in forma della Juventus. 57′ Grande rigore calciato da Mancosu che non si lascia beffare dal polacco: pareggio giusto ma ennesimo errore di de Ligt. 56′ Mancosu! CON CALMA OLIMPICA! PAREGGIO DEL LECCE! 55′ rigore PER IL LECCE! ennesimo fallo DI mano DI DE Ligt! VAR IN AZIONE! 54′ Mancosu! CHE BOLIDE! Grande parata di ...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Madama domina ma non colpisce! I salentini reggono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Sarri si fa sentire: la Vecchia Signora è calata di ritmo. 35′ Grande intervento di Lucioni su Higuain: era in offside il #9. 33′ Il Lecce prova ad alzare il baricentro ora: match molto bello a Via del Mare. 31′ Sta dominando la Juventus: il Lecce ringrazia Madama per la mira poco precisa quest’oggi. 29′ ANCORA DYBALA! CONCLUSIONE DI POCO FUORI! Grande ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : vantaggio dei bianconeri con Higuain annullato dal Var! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ GOL annullato ALLA JUVENTUS! FUORIGIOCO SEGNALATO DAL Var! 16′ vantaggio dei bianconeri in maniera fortuita: Alex Sandro tira ma la conclusione è sbilenca e ci arriva El Pipita per primo ma posizione dubbia. 15′ GONZALO Higuain! vantaggio JUVENTUS! 1-0 MADAMA! 14′ Ammonito Calderoni per un pestone su Dybala nell’altra metà campo: primo cartellino del ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri al “Via del Mare” senza CR7! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, tra poco scenderanno in campo. 14.51 Infatti, nemmeno il tempo di tale notizia, i giornali hanno già individuato un possibile scambio tra Kylian Mbappé e Paulo Dybala più 180 milioni verso Parigi: possibile che la Juventus si liberi già del suo #10? 14.49 Notizia di qualche giorno fa, dopo il consiglio d’amministrazione, è stato ...

LIVE Lecce-Juventus - Serie A calcio in DIRETTA : trasferta al ‘Via del Mare’ per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 In attesa della formazione del Lecce, è il momento di analizzare quella della Juventus: Maurizio Sarri adopera un po’ di turnover, inserendo Emre Can, Bentancur e Bernardeschi dal primo minuto, con il ritorno di Danilo dal 1′. 14.09 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI: Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni. Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Mancosu, ...