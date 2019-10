Recensione di MediEvil per PS4 | Sir Daniel è tornato in una veste grafica aggiornata

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Continua la politica della Sony di riprendere vecchi classici di successo per rilanciarli con una nuova, lasciando invece intatta la giocabilità che ha fatto la fortuna di questi titoli. Tra questi vi è ovviamente, il cui protagonista, SirFortesque, nel lontano (ma non troppo) 1998 si è fatto apprezzare dagli appassionati della tradizionale PlayStation. E così, dopo il ritorno delle trilogie di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, ora è la volta di un'altra pietra miliare della console....

NerdcomikIt : #SirDanielFortesque è tornato! Ecco la nostra #recensione di #MediEvil per #Ps4 #Nerdcomik #MediEvilPs4 ?… - infoitscienza : Medievil, la recensione: la grafica migliorata non basta a nascondere un gioco invecchiato male - maplewhite1912 : RT @IGNitalia: Other Ocean e Sony hanno rispolverato le ossa di Sir Daniel Fortesque. #MediEvil ci fa tornare a Gallowmere su PS4 con un re… -