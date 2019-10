Omicidio Luca Sacchi | i killer non erano soli | dubbi sulla versione della fidanzata

Fonte : blogo

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dalle indagini emergono nuovi dettagli sull’di, il ragazzo che avrebbe difeso ladopo un’aggressione per una tentata rapina. Dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di un negozio di tatuaggi in via Franco Bartoloni emerge chiaramente che non vi sia stato il tempo per una colluttazione. Da quando la Smart di Del Grosso e Pirino spunta in via Mommsen e lo sparo passa solo un minuto: troppo poco per confermare il racconto di Anastasiya, ladi. In un minuto ci sarebbe stato il tentativo di scippare lo zainetto alla ragazza, la reazione del personal trainer, la colluttazione, la reazione degli aggressori, lo sparo alla nuca. Il proiettile esploso da Valerio Del Grosso va a finire contro la vetrina del pub per finire tra i piedi di una ragazza. Due ragazzi stanno bevendo birra davanti ad una vetrina, uno esce per capire cosa ...

Corriere : Omicidio di Luca, la pista della droga: nello zaino della fidanzata rotoli di banconote per 2.000 euro - Corriere : Omicidio Roma, spunta un video: nessuna rissa, Anastasiya era lontana quando Luca è stato ucciso - fattoquotidiano : Luca Sacchi, tutti i dubbi attorno all’omicidio: dai soldi scomparsi ai contatti con i rapinatori fino all’aggressi… -