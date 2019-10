Lampedusa | non si fermano gli sbarchi | 13 migranti giungono nel porto dell’isola

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

Lapo Elkann accusa i politici : "Vergognosa la vostra assenza a Lampedusa. Salvini? Non mi piace" : “Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti ”. Così Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps, di cui è fondatore e presidente, e la Croce Rossa siciliana.In particolare, l’imprenditore punta il dito ...

L'infinita conta dei morti a Lampedusa. "Finché Italia ed Europa continuano a parlare a vuoto - l'orrore non finirà" : “Le parole si fermano in bocca”. I cadaveri delle tredici donne strappati al mare, i bambini dispersi, i soccorsi ostacolati dal maltempo e il timore, sempre più concreto a ogni ora che passa e a ogni onda più alta, di dover aggiungere altri morti al bilancio. Da ieri Lampedusa vive così, stretta in un orrore “che non si può raccontare. Non esistono parole per descrivere quello che sta ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘è una mattanza - non si può continuare a morire così’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “E’ una mattanza”. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, parlando con l’Adnkronos, definisce così l’ultimo naufragio avvenuto la notte scorsa al largo dell’isola con due morti e diversi dispersi. “Non si può consentire che la gente muoia così, e continui a morire così…”, dice. Il primo cittadino ha seguito per tutta la notte l’evolversi ...

Nuova ondata di arrivi a Lampedusa - appello del Papa : "Non lasciare indietro nessuno" : Si intensificano gli arrivi dei migranti sulle coste italiane, favoriti dalle condizioni del mar Mediterraneo ancora relativamente calmo. Nel giro di appena 12 ore a Lampedusa ci sono stati sette mini-sbarchi con l'arrivo di 180 migranti. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza dell'isola siciliana in contrada Imbriacola, dove si trovano ora 200 persone, più del doppio rispetto alla capienza. Altri 40 migranti sono arrivati nel ...

Hotspot di Lampedusa al collasso. E i migranti non possono esser trasferiti : Centro di accoglienza di Lampedusa al collasso. Gli arrivi dei migranti negli ultimi giorni sull’isola maggiore delle Pelagie, ha fatto registrare numeri vertiginosi all’interno dell’Hotspot con tutte le preoccupazioni che tali entità comportano. Un periodo critico per l’isola siciliana che assiste continuamente agli arrivi di migranti e, il più delle volte, si trova a dover fronteggiare a situazioni critiche con un centro d’accoglienza non ...

**Migranti : protesta tunisini a Lampedusa ‘Non vogliamo essere rimpatriati’** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Nuova protesta di un gruppo di tunisini davanti alla chiesa San Gerlando di Lampedusa. I migranti non vogliono essere rimpatriati e chiedono il permesso di soggiorno. “Aiutateci a non ritornare in Tunisia”, si legge su un cartello. Anche ieri sera ii tunisini, arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa, avevano inscenato n’altra protesta. L'articolo **Migranti: protesta tunisini a ...

Ocean Viking non entrerà in porto - deciso trasbordo migranti. Sindaco Lampedusa - accoglienti ma non stupidi : La nave Ocean Viking non entrera' nel porto di Lampedusa ma sara' effettuato il trasbordo degli 82 migranti sulle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e da la' saranno trasportati sulla terraferma. La decisione e' stata presa per non rischiare disagi e limitazioni nell'operativita' del porto e del vicino aeroporto. Dura la reazione del Sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello. "La nave era piu' vicina a porto ...

Migranti : Lampedusa - Ocean Viking non entra in porto ma naufraghi verranno trasbordati : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking non attraccherà nel porto di Lampedusa per fare sbarcare gli 82 Migranti a bordo della ong. Come si apprende l’imbarcazione verrà raggiunta in rada da alcune motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che faranno il trasbordo. Una decisione presa per evitare di creare eventuali problemi di operatività al porto di Lampedusa. L'articolo Migranti: Lampedusa, ...

Lampedusa - l'ira del sindaco per lo sbarco della Ocean Viking : 'Basta - non siamo cretini' : Si è da poco conclusa la lunga vicenda della nave Ocean Viking, imbarcazione della Sos Mediterranea e di Medici Senza Frontiere, con 82 migranti a bordo: il porto assegnato dal governo è quello di Lampedusa e i migranti verranno poi accolti anche in altri paesi europei. Se le ONG sono sollevate per la fine di questa lunga odissea, di diverso parere è il sindaco dell'isola, che protesta contro la scelta di far sbarcare la nave proprio a ...

L'Ocean Viking sbarca a Lampedusa - il sindaco è una furia. "Perché qui? Non siamo cretini" : Alla fine è stato risolto l'impasse: L'Ocean Viking, imbarcazione delle ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, sbarcherà al porto di Lampedusa con 82 migranti. Una situazione figlia dell'accordo raggiunto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Germania e Francia per la redistribuzi