Dalla Fed alle trimestrali hi-tech | tutti i market mover della settimana

Liga spagnola negli USA - ancora un “no” Dalla Federcalcio : Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha confermato la sua posizione contraria alla disputa di una partita di Liga fuori dai confini spagnoli. La Liga, il Villarreal e l’Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per disputare il match a Miami, presentando regolare richiesta alla RFEF. Tuttavia, il presidente Rubiales ha anticipato la risposta della […] L'articolo Liga spagnola negli USA, ancora un “no” dalla Federcalcio ...

L’Fmi promuove Bce e Fed : hanno difeso l’economia Dalla guerra dei dazi : Il Fondo monetario taglia le stime sul Pil mondiale: colpa delle tensioni commerciali. E senza le politiche monetarie espansive delle maggiori banche centrali, la crescita sarebbe stata dello 0,5% più bassa

Fedele : “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti - deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione Dalla ditta De Laurentiis &Giuntoli…” : Il parere di Fedele su Ancelotti e il Napoli Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma, come di consueto esprime il suo parere sul Napoli: Settimana di riflessione. Un riposo che deve far meditare tutti. Ancelotti innanzitutto. Basta con gli esperimenti, con le turnazioni e con i giocatori utilizzati in ruoli diversi dalle proprie caratteristiche. Nove formazioni diverse nelle prime nove partite di campionato sono un po’ troppo. ...

Nuoto – Federica Pellegrini - il segreto sull’ultimo oro ai Mondiali : “ero sempre Dalla psicologa - avevo paura!” : Federica Pellegrini regala un retroscena sull’ultimo oro ai Mondiali di Gwangju: anche le plurimedagliate hanno bisogno della psicologa! Intervistata durante l’inaugurazione del Festiva dello Sport di Trento, ai microfoni della ‘Rosea’, Federica Pellegrini ha toccato diversi argomenti interessanti. La ‘Divina’ ha confermato il suo ritiro dopo Tokyo 2020 e, per l’ultimo anno di carriera, verrà ...

Francesco Facchinetti intervistato Dalla Balivo sminuisce le liti con Irama e Fedez : La puntata del 9 ottobre del programma Vieni da Me ha avuto come ospite Francesco Facchinetti. Dopo aver parlato della sua vita privata e dei prossimi progetti di lavoro, l'artista ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Irama e Fedez. intervistato da Caterina Balivo, il figlio di Roby Facchinetti si è sottoposto alla "cassettiera". L'ospite ha estratto da ogni cassetto degli oggetti che hanno segnato dei momenti importanti della sua vita. In ...

Fabiana Luzzi - il padre scrive a Bonafede e Mattarella : “A tre anni Dalla condanna - chi la bruciò viva ha già ottenuto tre licenze premio” : “Ci sentiamo distrutti e abbandonati da uno Stato che non ci tutela”. Mario Luzzi, il padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne che nel 2013, a Corigliano, in provincia di Cosenza, venne accoltellata 20 volte dal fidanzato 17enne e bruciata mentre era ancora in vita, affida a una lettera inviata al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il suo dolore e quello della sua famiglia dopo aver ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal Dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

Fedez divorzia Dalla Ferragni per Gigi Hadid : ma è solo uno scherzo : In alcuni casi Fedez è davvero un burlone, soprattutto quando si tratta di scherzare con la moglie, Chiara Ferragni. L’ultimo siparietto familiare si è consumato sui social – come da consuetudine per la coppia – e ha visto coinvolta anche la top model Gigi Hadid. Fedez, che non ha mai nascosto di avere un debole per la statuaria statunitense, si era già mostrato alquanto emozionato durante il primo casuale incontro con lei. In un video tratto ...

Alzheimer - 46 milioni di persone affette nel mondo. A Treviso l’incontro organizzato Dalla Federazione italiana : Una malattia ancora senza una cura né terapie risolutive, in forte crescita a livello mondiale con 46 milioni di persone affette, che vede un nuovo caso ogni 3 secondi e che rappresenta oltre il 50% di tutti i casi di demenza: si tratta dell’Alzheimer (dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 redatto da Alzheimer’s Disease International). Nel nostro Paese la demenza colpisce oltre 1,2 milioni di donne e uomini. Nel mondo i costi economici e ...

Il c.t. del ciclismo femminile sentito Dalla Federciclo : “Non lo so se esiste il #Metoo nel ciclismo” : Dopo che la Federciclismo ha aperto un’indagine sul tema del #Metoo nel ciclismo a seguito dell’inchiesta condotta da Il Giornale, il c.t. delle donne Edoardo Salvoldi è stato sentito dal procuratore della Federciclo per capire. La Gazzetta dello Sport propone alcune domande a Salvodi dopo la sua audizione “Al procuratore ho detto che quando si parla di abusi, violenze, ricatti, violenza sessuale, non esiste niente, niente, e non mi ...

Dalla longevità di Valentino a quella di CR7 - Federica Pellegrini e quella richiesta speciale : “Cristiano - regalami la Champions!” : Federica Pellegrini lancia l’appello a Cristiano Ronaldo: la speciale richiesta della Divina a CR7 Giornata speciale, ieri a Roma, per i medagliati del nuoto azzurro ai Mondiali di Gwangju. Federica Pellegrini e compagni sono stati ricevuti dal Presidente Mattarella, per poi essere protagonisti di una grande festa dal nome #Meravigliosi. A margine dell’evento, la Divina ha avuto modo di parlare di un suo grande idolo, Cristiano ...

Golf - nasce ufficialmente ‘Golf4Autism’ : l’iniziativa promossa Dalla Federazione Italiana : L’inclusione sociale è tra i punti fondamentali del Progetto Ryder Cup 2022 diretto da Gian Paolo Montali, che racchiude anche l’iniziativa Golf4Autism Il green contro tutte le barriere e strumento d’inclusione sociale. Nato nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, “Golf4Autism”, iniziativa per ragazzi affetti da spettro autistico promossa dalla Federazione Italiana Golf (FIG) guidata dal presidente Franco Chimenti, Vicepresidente ...