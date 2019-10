Conte lancia allarme | l’Inter pensa già al mercato

A Narni Di Maio lancia la sua "terza via". Il gelo con Conte resta e si vede : Le braccia di Luigi Di Maio restano immobili. Le mani incrociate. Eccola la distanza. Lo stato d’animo del capo M5s viene tradito dai suoi gesti. Ad abbracciare il premier Giuseppe Conte proprio non ce la fa e neanche a prendere parte con slancio ed entusiasmo a quella che ormai è già passata alla storia come la “foto di Narni”. Perché è qui, in Umbria, che Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto ...

Martinez-Candreva - Inter da sballo contro il Dortmund : la squadra di Conte si rilancia per la qualificazione [FOTO] : Inter-Dortmund – Si è conclusa la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Inter di Antonio Conte che torna pienamente in corsa per la competizione. Successo per i nerazzurri che hanno avuto la meglio del Borussia Dortmund, successo pienamente meritato per i padroni di casa, partita deludente invece per il club tedesco che adesso dovrà necessariamente vincere proprio contro l’Inter nel ...

Matteo Renzi lancia la Leopolda e attacca Conte sulla manovra : “Domattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno ...

Conte : «Quota 100 resta» Ma Renzi : «Misura iniqua» Brambilla lancia quota 103 : Il deputato Renziano Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Intanto viene congelata la tassa sulle sim ricaricabili

Conte : «Quota 100 resta» Italia Viva : «No barricate ma si rischia il burrone» Brambilla lancia quota 103 : Il deputato Marattin: «Se ci fosse lo stop immediato, siamo disposti a prenderci in carico le persone che hanno già firmato accordi per uscire dal mercato del lavoro»

Inter - infortuni Sanchez e Sensi potrebbero costringere Conte a lanciare il 3-4-2-1 : L'Inter in questi giorni deve fare i conti con la situazione infortuni: dopo lo stop di Sensi subito nel match contro la Juventus, è arrivato anche il problema che ha riguardato la punta cilena Alexis Sanchez, che avrebbe rimediato un infortunio alla caviglia sinistra dopo un fallo dello juventino Cuadrado che potrebbe causargli 2-3 mesi di stop. In questo senso però non sono arrivati riscontri dagli esami strumentali e l'Inter spera che ...

Di Maio lancia M5S 2.0 - riforme e nodo alleanze sullo sfondo. Conte acclamato a festa 5 Stelle : Il Movimento 5 Stelle ha cambiato la politica dell'Italia ora, al governo, e' pronto a cambiare il Paese. Luigi Di Maio sale sul palco dell'Arena Flegrea dopo un bagno di folla in mezzo agli attivisti, fra selfie e strette di mano per 'salutare' i dieci anni compiuti dal Movimento 5 Stelle. Il capo politico pentastellato annuncia una nuova organizzazione, "di 80-90 persone" che gestisca a livello Regionale e nazionale il M5S e una nuova stagione ...

Conte : "Rilanciare le aree rurali" : 12.24 "Economia ed ecologia devono andare a braccetto. In particolare in Africa dove si concentra la parte giovane del Pianeta con un'età media di 16 anni, un continente fragile,martoriato dalla diseguaglianza sociale e dalla relazione inversamente proporzionale tra crescita demografica e sostenibilità del sistema alimentare".Così il presidente del Consiglio Conte al Forum di Coldiretti. "Ritengo fondamentale l'impegno unito tra Governo e ...

Skriniar rilancia le ambizioni dell'Inter : 'Vogliamo vincere - Conte ha cambiato mentalità' : Milan Skriniar, nonostante abbia appena 24 anni e sia alla sua terza stagione con la maglia dell'Inter, è considerato ormai come uno dei punti di riferimento della squadra milanese. Il centrale slovacco in questa prima parte dell'anno sta offrendo buone prestazioni, ma non ancora agli altissimi livelli del suo recente passato milanese, probabilmente perché deve ancora completare il suo percorso di adattamento alla difesa a tre varata da Antonio ...

Conte rilancia : “La Russia torni nel G8” : Il viaggio di Barr e Durham a Roma compiuto “aggirando protocolli” New York, 7 ott - (Agenzia Nova) - La visita in Italia del titolare del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Williams Barr, e del procuratore del Connecticut, John Durham, lo scorso settembre, è stata preparata “aggirando i p

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...

Cagliari - centrocampo di ferro : Nandez si prende sulle spalle la squadra - Nainggolan lancia frecciate a Conte : E’ cambiata la stagione del Cagliari, dopo un inizio di campionato difficile il club sardo ha conquistato una serie di vittorie e risultati utili che hanno permesso alla squadra di Maran di recuperare posizioni. Un protagonista è sicuramente il centrocampista Nandez, arrivato per sostituire Barella si è messo subito in mostra, adesso si racconta in un’intervista a ‘La Gazzette dello Sport’: “Pirlo. E’ ...

Barcellona-Inter - Eto’o non ha dubbi : “sfida sbilanciata con Messi in campo. Conte? Ce ne sono pochi come lui” : L’ex attaccante di Inter e Barcellona ha parlato alla vigilia della sfida tra le sue due vecchie squadre, che si affronteranno al Camp Nou domani sera Domani sera si affronteranno al Camp Nou nella seconda giornata dei gironi di Champions League, dando vita ad una sfida che promette già spettacolo. Chi conosce bene sia Barcellona che Inter è Samuel Eto’o, unico giocatore a vincere campionato, coppa nazionale e Champions League ...

Matteo Salvini-show - lancia merendine dal palco per Contestare la tassa M5s-Pd : Una risposta iconica alle follie giallorosse. Si parla della ventilata tassa sulle merendine e sulle bevande gassate su cui M5s e Pd stanno ragionando e studiando. Un'altra gabella, insomma, una folle imposta. Una tassa da cui Matteo Salvini prende le distanze con la già citata risposta iconica. Il