Cocaina nella mutande | il rapper Mr Melt italiano finisce in manette

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) Mr, al secolo Matteo Sammarco, 31 anni,nei guai.romano è stato arrestato due giorni fa in piazza Vittorio, all’Esquilino, dopo averlo trovato in possesso alcuni grammi di, ketamina e hashish nascosti nelle, e di 700 euro in contanti. Il giovane si trovava in auto con tre amici, uno dei quali un suo collaboratore nelle numerose produzioni musicali e video che impazzano sulla Rete. C’era anche una ragazza di 21 anni denunciata e segnalata come consumatrice: nascondeva hashish nel reggiseno. Il, riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, ha tentato di gettare la droga a terra dopo aver spintonato un poliziotto che gli aveva ordinato di scendere dalla vettura. Nel corso dei controlli antidroga nel fine settimana la polizia ha arrestato altri nove spacciatori fra Prati, Trionfale, Primavalle, Garbatella, Tor Bella Monaca. Molti fra loro i ...

fraeulein_dok : RT @vaux_hall: Tutto l'orrore dello spirito del tempo nella dichiarazione del killer di Roma: 'Ho provato la cocaina a 13 anni e so fare la… - adelmociasky : RT @vaux_hall: Tutto l'orrore dello spirito del tempo nella dichiarazione del killer di Roma: 'Ho provato la cocaina a 13 anni e so fare la… - piptylerpurity : RT @vaux_hall: Tutto l'orrore dello spirito del tempo nella dichiarazione del killer di Roma: 'Ho provato la cocaina a 13 anni e so fare la… -