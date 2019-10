Chieti | brutale aggressione al semaforo | in coma un ristoratore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Luca Sablone Il fratello rivela l'episodio: "Ha preso almeno venti pugni, se non di più". L'uomo violento ammette: "Ho fatto una c...ata" Antonio Cicalini è in fin di vita. Il notodi Francavilla al Mare è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile dopo l'subita venerdì poco dopo ora di pranzo: l'uomo inizialmente era stato portato nel reparto neurochirurgia. La lite è scoppiata in seguito ad un sorpasso effettuato in viale Alcyone: avendo trovato poi ilrosso, i due sono scesi dalla macchina ed è avvenuto il litigio. A seconda del quadro clinico del ferito, il violento rischia un'accusa che può andare dalle lesioni alle lesioni gravissime, senza escludere l'ipotesi del tentato omicidio. E c'è da considerare l'aggravante della sua attività di pugile. Il racconto Come riportato da Il Centro, il fratello del 64enne ha provato a spiegare ...