Al Baghdadi | il capo dell' Isis | morto durante un raid Usa in Siria | si è fatto esplodere

«Il capo dell'Isis al Baghdadi è morto in un raid Usa». La conferma di Trump : Abu Bakr al Baghdadi è morto . Il leader dell'Isis è stato ucciso nel corso di un raid americano in Siria durato circa due ore. Lo annuncia il presidente Usa Donald Trump dalla...

Il "Califfo" al- Baghdadi - una voce più che un capo : Da tempo era uscito dai “radar” mediatici. Di lui si erano perse le tracce. Il “Califfo” è morto tante volte e sembrava svanito nel nulla, come nel nulla era finito il “suo” Stato islamico di Siraq. Come era avvenuto con Osama bin Laden, diventato sul finire della sua vita un’icona piuttosto che un capo operativo di al-Qaeda, così per ciò che è rimasto, e non è poco, di ...

