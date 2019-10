Vergogna sul web prima di Cardiff-Swansea | spunta un biglietto aereo con il nome di…

Koulibaly sul razzismo : “Deve Vergognarsi chi fa i buu. Li invito qui per capire che sono come loro” : Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ancora di razzismo in un’intervista a Sky Sport Room “Quella contro il razzismo è una lotta da fare sempre, negli stadi e nelle scuole calcio prima, ma nello sport in generale. È qualcosa di molto importante, sappiamo che è difficile prendere posizione su queste cose, ma vanno combattute, non dobbiamo avere vergogna di combattere il razzismo. Deve vergognarsi chi fa i ...

Insulti razzisti a Silvia Tirado - interviene Gabriele Franco : ‘Vergognatevi’ : Silvia Tirado è stata oggetto di Insulti razzisti. Un comportamento fuori luogo da parte di alcuni incivili che non hanno apprezzato il suo comportamento a Temptation Island Vip.A denunciare l’accaduto è stata la diretta interessata tramite il suo account Instagram: “L’insulto che preferite di più dirmi è scimmia.” La fidanzata di Gabriele Franco ha invitato tutti coloro che l’hanno insultata a guardarsi allo specchio, poiché non sono meglio di ...

Calhanoglu alimenta polemiche : “Orgoglioso del nostro paese”. Tanti gli insulti : “Bidone - Vergognati!” [FOTO] : Come se non bastassero i post di Under e Demiral di ieri, ci ha pensato Hakan Calhanoglu ad alimentare ulteriori e ancora più feroci polemiche in relazione ai bombardamenti contro le popolazioni curde in Siria. Il centrocampista del Milan, che ieri ha esultato (insieme a Demiral) con il saluto militare subito dopo il gol della Turchia al 90′ contro l’Albania, ha fatto intendere molto dal tweet postato questo pomeriggio sul suo ...

Vergogna - Stupido - Insulti È bufera su Rubio per Trieste : Lo chef sbotta: "Poliziotti impreparati. Non mi sento sicuro". Salvini e Meloni all'attacco. E lui rincara: "Sciacalli". Chef Rubio non molla e rilancia. Dopo le polemiche di queste ore per le sue parole su Twitter su quanto accaduto a Trieste, arriva la risposta dello stesso chef alle critiche che sono arrivate da più parti, a cominciare da Salvini e Meloni. Rubio ieri sui social ha lanciato una provocazione con parole fin troppo chiare: ...

L'ex no global contro l'inchiesta sulle Ong Nicola Porro Casarini urla contro il reporter:"Non parlo con voi, vergogna!"

“Querelati! Che Vergogna”. Francesca De André e Giorgio Tambellini - tutta la verità sul ritorno di fiamma : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. Domenica 22 settembre sono stati ospiti a ‘Domenica Live’, per la prima volta, dopo il ritorno di fiamma. La nipote di Fabrizio De André ha ricevuto, poche settimane fa, tutte le spiegazioni sul tradimento nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. ”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non esiste alcun vocale con la voce di ...

Chiara Giordano - lo sfogo sul divorzio con Raoul Bova : ‘Provavo un sentimento di Vergogna’ : Chiara Giordano è una ex concorrente di Amici Celebrities. La donna nel video di presentazione ha raccontato alcuni retroscena legati alla fine del matrimonio con Raoul Bova. La favola d’amore tra Raoul e Chiara è durata dieci anni, fino a quando l’attore romano ha trovato sul suo cammino Rocio Munoz Morales. Quello tra Bova e la modella fu un vero e proprio colpo di fulmine. Al momento dell’addio a Raoul Bova, Chiara Giordano rimase in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Settembre : E adesso cacciateli. Autostrade - Vergogna senza fine : Il dossier Atlantia in crisi, ma la revoca è ostaggio di Alitalia e penali Tutti i nodi aperti dal disastro del Morandi – Il gruppo scarica i dirigenti coinvolti. I 5Stelle attaccano: “Via la concessione” di Carlo Di Foggia Er Trivella di Marco Travaglio Se non ci è sfuggito qualcuno, il Conte 2 è il primo governo a memoria d’uomo senza indagati. E non è un record da poco. Ma non c’è solo la questione penale: c’è pure quella ...

Uomini e Donne - il ritorno di Barbara De Santi e la Vergogna : insulti irriferibili - gelo al dating-show : Ancor prima dell'inizio della nuova stagione, è subito polemica su Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il caso riguarda il Trono Over, dove è tornata Barbara De Santi. Un ritorno che ha innescato la polemica. Certo, c'è chi è felice di vederla, eppure molti altri