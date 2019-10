Quarant' anni di Pac-Man | videogame da record

Roma. Museo delle Mura : Quaranta foto di Berlino in trent’anni senza il muro : Il Museo delle Mura ospita fino al 10 novembre la mostra, ad ingresso gratuito, Non farmi muro!, una selezione di

Quarant’anni di Caritas : sindaca Raggi in visita a Cittadella Carità : Roma – La Caritas diocesana di Roma domani compiera’ 40 anni, un anniversario che verra’ celebrato con una messa nella Basilica di San Giovanni. Per l’occasione, stamattina la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dal direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, ha visitato la Cittadella della Carita’ ‘Santa Giacinta’ di via Casilina Vecchia. Nella struttura, la prima cittadina ...

Alba Parietti : “Quella su Denny Mendez è stata la più grossa cretinata che abbia mai detto in Quarant’anni di carriera” : Alba Parietti è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Bianca Guaccero e, nel corso della trasmissione, ha fatto un’ammissione che ha lasciato tutti di sorpresa. Alla domanda se si fosse mai pentita di certe sue uscite in passato, la showgirl ha risposto infatti che “più che pentita, diciamo che ho ripensato e ho realizzato di aver detto una grossa ...

Quarant’anni fa il più grave incidente aereo avvenuto in Sardegna [VIDEO] : Quarant’anni fa si è verificato il più grave incidente aereo mai avvenuto nei cieli della Sardegna. Sul crinale che segna il confine tra Capoterra e Sarroch, il 13 e il 14 settembre del 1979 un Dc-9 dell’Ati partito da Alghero e diretto a Cagliari si schiantò con 31 persone a bordo. A provocare il disastro fu un errore del pilota, che si rese conto solo all’ultimo momento di trovarsi davanti al monte: per il Dc-9 e le persone a ...

Federico Quaranta - dopo anni lascia la guida di “Linea Verde” : Si conclude in maniera amara l’avventura di Federico Quaranta. Il popolare conduttore ha infatti detto addio a ‘Linea Verde’. Un addio che non sembra proprio deciso da una stretta di mano tanto che Federico Quaranta ha dichiarato come sia un addio definitivo. Nonostante gli ottimi dati di ascolto da lui ottenuti, Quaranta sarà sostituito nell’edizione in partenza da Beppe Convertini. Ad optare per il nuovo volto di Raiuno, protagonista de La ...