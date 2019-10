Lecce Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 26 ottobre 2019)– Torna la Serie A. Lacapolista va aper una sfida tutt’altro che scontata. I neopromossi metteranno in difficoltà i bianconeri e vorranno certamente portare almeno un punto a casa. Occhio allaperchè dovrà fare a meno di Ronaldo, non convocato, torna però De Sciglio. Sarri opererà parecchie variazioni rispetto alla squadra che ha battuto in Champions League la Lokomotiv Mosca. Cristiano Ronaldo non convocato, le novità nella lista sono Olivieri e Han. Davanti a Szczesny ci saranno Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, Rugani spera in una maglia da titolare al posto di Bonucci così come Demiral. Khedira, Pjanic e Rabiot in mezzo, con Bernardeschi alle spalle di Higuain e Dybala.formazioni Ecco le probabili formazioni: Leggi anche: Convocati, Sarri lascia a casa il suo fuoriclasse(4-3-1-2): Gabriel; ...

romeoagresti : #Juventus, turno di riposo per #Ronaldo: non convocato per la trasferta di Lecce ???? #LecceJuve @GoalItalia - juventusfc : Verso Lecce. Squadra al lavoro oggi al #JTC: domani partenza per il Salento, e consueta conferenza stampa di Mister… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? #CristianoRonaldo non convocato per #Lecce ?? Ancora out #DouglasCosta e #Ramsey, rientra… -