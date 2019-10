In Giappone almeno 10 persone sono morte per nuove frane e alluvioni

Maltempo Giappone - 10 morti - almeno 3 dispersi per le piogge torrenziali : 10 persone hanno perso la vita e altre 3 sono disperse a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro del Giappone, a sole due settimane dal passaggio mortale del tifone Hagibis. Secondo quanto fanno sapere le autorità locali, nove persone sono morte a causa di frane e inondazioni: tra queste due uomini anziani sono stati ritrovati annegati nelle auto, nella zona di Chiba, a sud-est di Tokyo. Le immagini aeree hanno mostrato i ...

Giappone - maltempo : almeno 10 i morti : 7.22 almeno 10 morti e 4 dispersi in Giappone per le piogge torrenziali che hanno investito il Paese. La perturbazione ha provocato allagamenti e frane in aree dell'arcipelago centro e nord orientale. I maggiori danni si registrano nelle prefetture di Chiba, Fukushima e nella città di Iwaki, a nord-est di Tokyo, dove si sono rese necessarie evacuazioni. Cancellati 20 voli all'aeroporto di Narita e alcuni servizi ferroviari nelle prefetture di ...

Tifone in Giappone - morte almeno 74 persone : Il bilancio delle vittime di Hagibis, il 19mo Tifone della stagione a colpire il Giappone, si aggrava ora per ora e non è chiaro a che punto di fermerà. Secondo quanto riferisce la televisione pubblica NHK, sono 74 i morti e ci sono ancora 12 persone scomparse. I feriti sono 218. Secondo quanto riferisce la Tv pubblica, qualcosa come 52 corsi d'acqua sono straripati a causa del gigantesco fenomeno atmosferico che ha colpito nel weekend ...

Il Tifone Hagibis si lascia dietro morte e distruzione : almeno 70 morti in Giappone - quasi 150 frane e 50 fiumi esondati : Il Tifone Hagibis ha colpito con violenza il Giappone centro orientale nel corso del fine settimana: si è lasciato dietro una scia di morte e distruzione, provocando almeno 70 vittime. L’ultimo bollettino della televisione pubblica Nhk include almeno 16 dispersi: si tratta di un bilancio destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni, secondo le autorità governative. L’area è paralizzata dopo il verificarsi di almeno 146 frane ...

Si aggrava il bilancio del tifone Giapponese Hagibis : almeno 24 i morti - ci sono dispersi : In Giappone, dopo l'arrivo del tifone Hagibis, la situazione è grave come confermato dal segretario del governo nipponico Yoshihide Suga. Ora il tifone ha perso potenza (potrebbe essere declassato a ciclone tropicale), ma ha lasciato dietro di sé morte e ingenti danni. L'ultimo bilancio, fornito dalle autorità locali, conta almeno 24 morti. Ci sono dispersi, anche se non ci sono ancora ufficialità sui numeri definitivi. I feriti sarebbero ...

F1 Gp Giappone - la Ferrari in pole rovina tutto. Ma almeno una consolazione c’è : La Ferrari dopo aver conquistato la prima fila in Giappone rovina tutto con una partenza sbagliata, sia di Vettel che di Leclerc. Ancora una volta la SF90 si dimostra competitiva sul giro secco in qualifica e, questa volta, a centrare la pole, è stato un convincente Sebastian Vettel. La vettura c’è, almeno come prestazione pura sul singolo giro. Su un circuito completo come Suzuka a mancare è stato il passo gara e forse quel carico aerodinamico ...

Giappone - tifone Hagibis si abbatte su Tokyo : almeno 19 morti e oltre 100 feriti : E’ salito ad almeno 19 morti e 16 dispersi il bilancio, ancora provvisorio, del passaggio del supertifone Hagibis sul Giappone, lambendo la capitale Tokyo e provocando gigantesche alluvioni. Lo rende noto l’agenzia di stampa Kyodo, che azzarda anche un bilancio provvisorio di almeno 100 feriti. La macchina dei soccorsi è pienamente in moto e con imbarcazioni ed elicotteri si stanno raggiungendo tutte le zone alluvionate. Sono 228mila le case ...

Il tifone Hagibis provoca il caos in Giappone : almeno 19 morti e “danni immensi” [FOTO] : Il tifone Hagibis ha provocato il caos in vaste aree del Giappone causando la morte di almeno 19 persone: oltre una dozzina i dispersi e almeno 140 persone sono rimaste ferite. Piogge torrenziali hanno ingrossato fiumi e innescato frane, secondo quanto riportato dai media locali. Il tifone ha causato almeno 48 frane in 12 prefetture, ha riferito il governo. Sono in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese colpite da smottamenti e ...